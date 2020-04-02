援助各國口罩、藥物、技術　蔡英文：與國際社會攜手共度難關

▲蔡英文總統視察「中央流行疫情指揮中心」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文2日上午在衛福部長陳時中的陪同下，視察中央流行疫情指揮中心，慰勉防疫期間辛苦的防疫工作者；她表示，感謝同仁堅守崗位，讓台灣的防疫表現深受國際肯定。她強調，只有全世界攜手合作，才能有最大能量控制疫情，台灣在行有餘力的情況下，基於人道考量，將會在口罩、藥物、技術等三方面，協助國際社會共度難關。

蔡英文2日上午表定11點抵達指揮中心，但因為院會延遲，視察行程晚了近30分鐘才開始。蔡英文首先聽取疾病管制署署長周志浩說明COVID-19疫情現況及應處作為，隨後在致詞時表示，從農曆新年疫情指揮中心就開設了，還記得在除夕那天一直用電話在互相溝通事情，讓她印象最深，也是最忙碌的除夕。

蔡英文說，這段時間由於國人的團結，讓台灣的防疫表現受到國際肯定，「過去我們組好了國家隊，現在也要打入國際盃，和其他國家一起進行防疫工作」，病毒不分國界，全世界攜手合作，才能有最大能量來控制疫情。

「幫助其他國家，也是幫助台灣。」蔡英文表示，基於這個理念，在昨天宣布了，將在行有餘力的情況下，基於人道考量，我們將會在口罩、藥物、技術等三個方面，協助國際社會，「只要大家團結一致，一定能夠度過疫情的挑戰」。

簡短約30分中的視察行程結束後，蔡英文隨即在幕僚陪同下離去。離去前被問到視察狀況，蔡英文表示「很好」，還豎起大拇指大大比了一個讚；而針對多個國家感謝台灣捐贈口罩，她則說，這是身為國際社會一份子該做的事，國際上大家一起合作，防疫要大家一起來，病毒不分國界。

