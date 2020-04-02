口罩1天1片會浪費？一張照片讓他怒了　陳學聖嗆：小英、蘇貞昌你排過隊嗎？

▲陳學聖PO出民眾排隊買口罩的照片，怒嗆小英蘇貞昌是否有排過隊。（圖／翻攝陳學聖臉書）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文1日宣布國內口罩日產達1300萬片，9日開始兩周可領9片口罩，還要捐贈給疫情嚴重的國家1千萬片口罩；但在野黨卻認為此舉不恰當，國民黨前立委陳學聖在臉書PO出一張民眾排隊買口罩的照片，怒嗆蘇貞昌、蔡英文「排過隊嗎？」

近日蘇貞昌接受質詢時稱，「衛福部認為若民眾1天1片口罩，會出現浪費情形」。對此，陳學聖2日發文表示，「請小英總統回答大家，連續假日、下雨天，民眾大排長龍，在排什麼？排簽唱會、排領免費雞排...，就排隊買口罩啦！」

陳學聖說，「這就是人民的日常！」請問小英你排過嗎？蘇貞昌你排過嗎？各部會首長你排過嗎？「大人們沒排過之前，先不要說一人一片會浪費，先把大家口罩補足補滿，海外學子補足補滿，之後小英你要捐國外幾千萬片，我都雙手贊成。」

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