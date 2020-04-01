竹市送餐服務再升級 攜手慈濟免費提供蔬食餐點

▲慈濟慈善事業基金會，每日免費提供5份蔬食便當。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

武漢肺炎疫情持續在全球蔓延，新竹市政府1日宣布攜手慈濟慈善事業基金會，每日免費提供5份蔬食便當，讓居家隔離或檢疫者享用健康蔬食，安心度過14天居家檢疫隔離期。新竹市長林智堅表示，市府除了推出檢疫安心三寶「送餐、關懷包、補償速通關」，如今加碼供應免費蔬食便當，顧及不同飲食需求的民眾，讓無法自理三餐的民眾也能安心在家隔離或檢疫。

林智堅感謝慈濟慈善事業基金會，長期關懷弱勢、推廣蔬食及協助市府關懷獨居長者，在武漢肺炎疫情來襲時，更主動與市府合作，提供無法自理三餐的民眾免費蔬食餐點。市府也針對居家隔離或檢疫者，提供行政服務、物資提供、醫療服務、心理關懷、清運清潔、急難慰助及安全維護等服務，自2月24日關懷中心開設起至3月31日，已提供1,598包關懷包、累計送餐服務1,113餐次，讓接受居家隔離或檢疫者也能安心生活。

新竹市政府社會處長李季縈表示，每當關懷中心傳來居家檢疫或隔離者有送餐需求時，社工師都會一一致電調查確認，包含飲食偏好及送餐地點。有些民眾習慣飲食清淡、有些則有蔬食需求，因此，在面對多元送餐需求時，如何提供適當餐點，滿足民眾需求，成為提供送餐服務中很大的挑戰，感謝慈濟慈善事業基金免費提供蔬食便當，讓居家檢疫或隔離的民眾感受社會的溫暖。

社會處表示，歡迎更多企業或慈善團體加入防疫關懷的行列，不論是提供關懷包的民生物資或是營養餐食，都可以讓民眾感受到滿滿的關懷及支持。同時也呼籲市民朋友，對周遭有接受居家檢疫或隔離的親友多些關懷問候，而接受隔離或檢疫的民眾也要在家中待好待滿14天，防疫是每個人應盡的責任，大家一起做好防疫工作。