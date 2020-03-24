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營建、旅館、市場都受惠　竹市「3+5」紓困振興方案出爐

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▲新竹市長林智堅今（24）日公布產業紓困振興「3＋5」措施。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今（24）日公布產業紓困振興「3＋5」措施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

受到武漢肺炎影響，許多產業營運極受衝擊，新竹市長林智堅24日公布產業紓困振興「3＋5」措施，以減租稅、穩投資、興商機為三大方向，要助竹市在地產業度過難關，五大項紓困振興方案包括：減少所有公有市場攤位5成租金、減免旅宿業房屋稅、補助旅宿業者水電瓦斯費、延長建築相關執照期限，並預計發放6千張消費券帶動買氣。他指出，將依產業別製作專屬懶人包，並設置各產業別的單一窗口，協助市民申請、諮詢，與民眾一同度過景氣難關。

林智堅表示，本次推出「3＋5」產業紓困與振興措施，不僅盤整中央政策，也推出新竹市加碼措施，提出五大具體項目，盼透過補助、減稅減租金減輕業者負擔，消費券帶動買氣，為新竹市在地產業注入強心針。

五大具體項目詳述如下：

(1) 公有市場攤位租金減免：市內公有市場租金減免5成為期兩個月，共978個攤位受惠，每攤租金減免金額約為1千至6千元不等，總計共減徵256萬元，盼有效降低攤商負擔。

(2) 受疫情影響首當其衝的旅宿業，則以稅金減免與補助雙線並行：城銷處表示，旅宿業者如有樓層停用或停歇業的狀況，房屋稅從3%調降到非營業用的2%；

(3) 提供旅宿業水電瓦斯基本費補助5成，每個月最高補貼3萬元，盼降低旅宿業者疫情間的營運負擔。

(4) 營建業延長建造執照及雜項執照工期期限1年：都發處指出，營建業帶動上、下游相關產業之需求，影響層面大，為避免居家隔離/檢疫造成的人力、生產力短缺直接衝擊營建業，將依《建築法》及《新竹市建築管理自治條》規定，增加建築執照及雜項執照工期期限1年，藉此振興竹市建築投資環境以提振帶動在地景氣。

本市登記之營建工程中小企業共3,819家，總資本達227.6億，預計嘉惠本市領得建照施工中之建築基地共400餘處。

(5) 規劃推出6000張、500元面額消費券：城銷處表示，現正規劃凡入住新竹市旅館，即可領取500元消費券，預計將可用於新竹市內各式餐飲、旅館、零售業，以鼓勵民眾多消費，刺激在地經濟。

「保持產業活力、讓市民有穩定收入是我最大的責任」，林智堅強調，產業紓困振興「3＋5」措施會依照產業別製作專屬的懶人包，也設置各產業別的單一窗口，協助市民申請、諮詢、提供建議，政府用心、市民安心，中央地方全民團結一心，共度武漢肺炎的考驗，詳情可上新竹市新鮮事臉書網頁。

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