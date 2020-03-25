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竹市防疫消毒大隊成立 公園、車站共137處　2周內消毒完成

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▲新竹市長林智堅視察火車站消毒情形。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅視察火車站消毒情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應武漢肺炎病毒存留環境，可能成為傳染更多人的媒介，新竹市政府25日啟動公共場所環境消毒計畫，成立防疫消毒大隊，配置6組專業消毒人力，鎖定車站、公園人潮密集區的周邊環境消毒，預計2周內完成137處消毒。新竹市長林智堅今日視察火車站與關新公園消毒情形，同時呼籲大型營業場所、大眾運輸業者、社區管理委員會，務必依中央指揮中心訂定嚴重特殊傳染性肺炎相關指引，進行內部場所消毒，防止疫情擴散，共同確保市民安全健康。

林智堅表示，為保障市民健康，遵照中央指揮中心指示，成立防疫消毒大隊，自即日起，針對轄內車站、公園等137處，進行噴藥消毒工作。

新竹市環保局長江盛任說，消毒使用漂白水（成分為次氯酸鈉）稀釋成0.1%濃度（即1000ppm），消毒重點在於民眾容易用手碰觸的地方，包括火車站與客運站的乘客等候區椅子、人行步道、公共廁所等處，公園的遊樂設施、休憩區椅子及公共廁所等處。

林智堅說，公私部門要齊力合作對抗疫情，落實進行內部場所消毒工作，他特別籲請大眾運輸、大型營業場所、社區管理單位等負責單位，針對內部場所消毒工作，務必依據中央疫情指揮中心公布的消毒指引落實防疫消毒工作。

環保局指出，消毒指引包括，將人員經常接觸之表面，如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等，以及浴廁表面如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次，假設顧客人數眾多且頻繁出入，可適度提高消毒頻率。

林智堅表示，「唯有做好防疫工作之完善，才能確保市民安全健康。」針對武漢肺炎疫情確診人數逐漸攀升，市府積極防止疫情擴散，持續落實消毒工作，1月23日二級指揮中心開設，2月27日一級開設，並由市長親自指揮。針對高中（含）以下學校及公立幼兒園2月25日開學前，完成全市47所學校校內戶外消毒，提供學生安全的學習環境；針對新竹市12處公有市場環境消毒噴灑作業，3月2日前已完成第一波消毒工作，3月23日至6月30日執行第二波消毒工作，以保障市民購買民生物資的安心場所。

江盛任表示，大眾運輸、大型營業場所、社區管理單位之目的事業主管機關將負責督導，落實清潔消毒及自主管理，並鼓勵於適當地點揭示消毒頻率及「本場所已完成消毒」標示，讓民眾安心進去消費。

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