勸導酒店、酒吧、KTV防疫　竹市15家業者同意自主停業兩周

▲新竹市警察局近日加強KTV、酒店及酒吧等娛樂場所專案臨檢。。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

國內境外移入武漢肺炎確診個案數攀升，為避免應居家檢疫及隔離趴趴走，或民眾群聚造成防疫破口，新竹市警察局近日加強KTV、酒店及酒吧等娛樂場所專案臨檢。經市府強力勸導下，本市轄內已有8家酒店、7家酒吧KTV共計15家業者配合政策，即日起自主管理停業兩週，一同防堵疫情擴散，維護自身及市民安全。

新竹市府3月21日至26日晚間專案針對人潮聚集營業場所，執行臨檢查察有無違反居家隔離或檢疫規定之對象。市府查訪並勸導KTV、酒吧超過50家次，店家均配合防疫，備有酒精、洗手液等物品，並於入口處量測體溫。警方也運用應勤裝備M-Police系統查詢過濾各娛樂場所的消費者身分，查驗確認是否有應居家隔離（檢疫）者趴趴走。

為落實新竹市長林智堅「料敵從寬 禦敵從嚴」的指導原則，市府也勸導業者自主停業度過防疫最嚴峻的兩個星期。迄今30日上午止，已有8家酒店與7家中小型酒吧、KTV，共計15家同意自主配合防疫，即日起停業14天。

新竹市政府產發處長張力可說，防疫進入境外移入的嚴峻期，市府積極布署各項防疫工作，本周仍將持續透過聯合稽查等工作，勸導KTV、酒吧、酒店等業者自主停業兩週，以確保業主自身和一般民眾的安全。。

市府表示，衛福部已針對違反傳染病防治法的隔離和檢疫行為，公布最新裁罰基準，明訂違反居家隔離、檢疫者，依擅離時間加重裁處。如居家檢疫者擅離2小時內將裁處新台幣10萬元，擅離72小時以上重罰100萬元，還要強制安置，用高額罰鍰來提醒民眾，防疫期間不要以身試法。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導