居家隔離檢疫人數增　竹市府推「送餐、關懷包、補償速通關」三寶

▲針對居家隔離或檢疫者，新竹市政府提供一站式關懷。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

武漢肺炎疫情持續延燒，近日中央啟動境外返台之國民皆須居家檢疫14日，居家檢疫人數飆升，新竹市政府推出「送餐、關懷包、補償速通關」檢疫安心三寶，除了備齊防疫物資的豐富「居家關懷包」、為無法自理三餐的民眾提供送餐服務，而中央發放的每日1千防疫補償金，市府即日起也主動通知民眾，替民眾省去繁複步驟，盡快申領補償金，減低居家隔離或檢疫對生活的衝擊。

新竹市政府社會處表示，日前中央頒布「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，針對未違反相關規定且未支薪的受隔離或檢疫者，及照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假或無法從事工作的家屬，發放防疫補償每日1千元，市府即日起將主動聯繫受隔離或檢疫者，提供申請資訊，並取得民眾任職企業的基本資料，由勞工處主動聯繫企業協助提供「無支領薪資證明」，減少民眾為此證明奔走聯繫的步驟，能加速申領防疫補償程序，讓民眾領得快又安心。

新竹市長林智堅表示，針對居家隔離或檢疫者，市府提供一站式關懷，提供行政服務、物資提供、醫療服務、心理關懷、清運清潔、急難救助、安全維護等服務，讓接受居家隔離或簡易者安心生活共同防疫外，對於發放防疫補償，透過跨局處合作提前作業，隔離或檢疫者有需要，只要撥打新竹市關懷中心專線就可詢問相關服務。

社會處長李季縈表示，防疫補償申請作業將分兩階段實施，第一階段受理申請受隔離檢疫者，將於3月23日正式上線開放受理；第二階段預計於3月31日受理照顧者的防疫補償申請，民眾可於受隔離或檢疫結束日的次日起至本市三區區公所社政課申請，除了臨櫃申請外，也可以手機掃描QRCode或輸入網址(https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/)連結至線上申請網頁，民眾無須出門即可在家完成操作。

市府表示，針對居家隔離或檢疫的民眾市府除提供居家關懷包，包含有口罩、體溫計、消毒劑、垃圾袋、泡麵、餅乾、罐頭以及防疫資訊等，讓隔離與檢疫民眾備有飲食、防疫物資甚至多家影音娛樂平台帳號申請，自2月24日關懷中心開設起至3月22日止已送出1,110包，此外，也有民眾提出生活必需的尿布、衛生用品、洗髮沐浴用品及礦泉水等特殊物資需求，市府也會協助送到府。

此外，針對無法自行或親友協助備餐的民眾，提出需求市府將協助送餐，到3月22日止，送餐服務累計共506餐次；若民眾需要衛生用品等必要性特殊物資，只要提出需求也能協助送到府，助民眾可以安心在家度過14天。

社會處提醒，居家隔離、檢疫者若未遵守防疫相關規定，包括外出趴趴走等，一律不能申請防疫補償，此外隔離或檢疫期間若領有薪資，也不能申請。因此受隔離或檢疫者務必要遵守隔離或檢疫通知書上明列的應遵行事項。民眾對於請假及申請「無支領薪資證明」有任何問題，可洽詢本府勞工處5324900，如對申請流程及應備文件有疑問的可洽詢：東區區公所5352386、北區區公所5152525、香山區公所5307105、社會處5352657。