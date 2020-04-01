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境外確診增加　鄭文燦：提撥約700萬慰勞金給11家急救責任醫院

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▲桃市府提撥慰勞金給11家急救責任醫院

▲桃園市長鄭文燦視察桃園區衛生所防疫整備。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

連日來，疫情隨著境外移入個案增加，使桃園需要居家隔離人數也激增，桃園市長鄭文燦1日前往桃園區衛生所視察防疫整備指出，市府將針對全市11家急救責任醫院，提撥約700萬元慰勞金；其中70%將用於醫護人員，30%用於外包等協勤同仁，感謝醫事護理人員共體時艱投入防疫工作。▲桃市府提撥慰勞金給11家急救責任醫院

▲衛生所對於門診與兒童預防接種時段，進行分流及動線規劃。（圖／市府提供）

鄭文燦說，衛生所是公共衛生第一線，全市目前居家隔離接觸者共計756名，其中208名由桃園衛生所追蹤管理，防疫人員工作負擔驟增，未來市府將從優編列團體保險、通訊補助費及誤餐費等支持措施，後續亦將核發慰勞金，給予第一線同仁最大的支持。

市府衛生局表示，衛生所是守護社區健康最前線，為防堵疫情擴大及避免交叉感染，目前13區衛生所對於門診與兒童預防接種時段，進行分流及動線規劃，同時於門口進行體溫量測、手部酒精消毒，並詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，除保護所內基層公衛同仁，亦提供民眾安心就醫環境。

桃園市11家急救責任醫院為：林口長庚、北榮桃園分院、部立桃園醫院、桃園醫院新屋分院、聖保祿、天晟、敏盛、聯新、怡仁、天成及國軍桃園總醫院。

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