社交距離第二階段規範出爐！「強制處分」將禁止娛樂活動

▲陳時中日前戴口罩出席活動。（資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

清明連假即將到來，中央流行疫情中心指揮官陳時中今（1）日公佈「社交距離注意事項」，除應保持室外1公尺、室內1.5公尺，如果有無法維持就應戴口罩外，更表示分階段鼓勵大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離，除醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動，特別是娛樂活動，均在禁止之列。

陳時中表示，新冠肺炎疫情已擴大至全球大流行，我國近期境外移入病例數快速增加，不排除潛藏有未就醫或無症狀之感染者進入社區，威脅國內防疫安全。為降低社區感染風險，指揮中心制定「社交距離注意事項」，在兼顧民眾合理權益，並顧及國內防疫安全等雙重前提下，分階段鼓勵社會大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離。

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第一階段是柔性勸說，建議民眾避免出席展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸之社交活動，也應避免進入與維生無關之娛樂等性質之場所。並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩。有較高機率近距離接觸，無法有效維持1.5公尺社交距離的場所，則業主應停止營業。

第二階段是強制處分，除醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動，特別是娛樂活動，均在禁止之列。必要性活動亦須維持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離。與他人間若雙方均正確佩戴口罩，仍應保持至少1公尺之距離。

該注意事項分別就餐廳、校園或辦公室、大眾運輸、賣場或其他營業場所、排隊人龍、特殊機構（如長照機構、監獄等）及其他特定場所等情境，提供維持社交距離之個別規範。請民眾在防疫期間，務必遵守相關規範，以降低社區感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

陳時中上午出席總統蔡英文「敞廳談話」時表示，這幾天是連假，他知道很多人悶在家很久，想出去外面旅遊，但放鬆同時也要注意社交距離，高鐵也宣布進場時要量體溫，超過一定溫度就不能搭乘，且搭乘一定要戴口罩。

陳時中強調，雖然防疫規定給大家帶來很多不方便，但相信國民的水準，在政府宣布後，一定會把自己顧好，因為顧好自己就是顧好家人，每個人都是防疫重要的螺絲釘，每個人都要好好拴緊。