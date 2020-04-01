新冠肺炎死亡個案曾用「奎寧」　張上淳：晚期才使用效果不好

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診達329人，除了研發中的瑞德西韋外，風濕免疫老藥「奎寧」也被發現能加速病毒排出時間，日前已列入臨床指引，但現卻傳出有一名死亡案例曾用奎寧。被問到奎寧是否真的有效？指揮中心召集人張上淳表示，還是要在沒有惡化的情況下使用，有些病人是晚期才使用，效果已經不好了。

張上淳日前表示，目前盛傳的奎寧可抗新冠肺炎，經專家諮詢小組討論後，發現只有初步資料顯示可能有效，還沒有很強烈證據，但因為沒有其他藥物可選擇，因此就算證據不太完整，還是先列入臨床指引，讓醫師可以用藥。

張上淳強調，奎寧藥物原本就用於風濕免疫患者身上，醫師會參考病人狀況投藥，但使用前須充分告知，因為不確定有效，需經病患同意才能使用。奎寧長期使用可能造成視網膜病變，短期也會影響心律，指引上會建議使用上特別注意，避免使用太高劑量。

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張上淳今（1）日再度強調，新冠肺炎治療前面已經報告過很多次，臨床實驗中也抱有很高期望，但並不一定用在每位病人上，都有好結果。現在奎寧類藥物已經列入指引，臨床端也有醫師在使用，但根據國外報告顯示，有些醫師使用後表示沒有縮短排病毒時間，這可能是因為晚期才用，這時排病毒時間變得很常，效果就不是這麼好。

最後，張上淳表示，新冠肺炎用藥全球都在實驗中，有些合併用藥情形，像是抗生素等，但根據法國報導，合併使用可能有心臟或心律調節問題，因此台灣尚未跟進使用。