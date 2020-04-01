社交距離上路！林聰明砂鍋魚頭喊「有難度」：難道要怪手上菜？

▲林聰明砂鍋魚頭店外擺出三角錐，與顧客保持衛生間距。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／嘉義報導

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心在31日公布「社交距離」，提醒民眾重視社交感染可能性，未來還將研擬對未保持適當距離者開罰。對此，嘉義排隊餐飲名店就直批：「難道要員工用怪手上菜嗎？」，認為服務業第一線要遵守政策仍有難度，但是店家會盡量配合。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布「社交距離」基本原則，應保持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離。對此，嘉義排隊名店林聰明砂鍋魚頭店老闆林聰明就直言「沒辦法」，更酸：「難道要員工用怪手上菜嗎？」，認為服務業沒辦法不接觸客人。

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▲林聰明砂鍋魚頭店內桌子間隔距離近1.5公尺。（圖／記者許宥孺翻攝）

林聰明二代接班人林佳慧則是替父親緩頰，認為父親的原意是「政策執行上可能有困難」，但是第一線會盡量配合政府政策並注重員工衛生，另外，所有顧客一律要量額溫、酒精消毒才能進到店內用餐消費，目前也取消併桌服務，截至目前消費者都很願意配合。

▲▼地板噴黃色漆，提醒顧客保持社交距離。（圖／記者許宥孺翻攝）

對服務業來說，保持社交距離可能有難度，不過店家也只能盡力執行，林聰明砂鍋魚頭就在店門口貼出衛生公告，提醒顧客遵守消毒防疫，還沒開店營業前，店門口就擺出一排三角錐，為的就是要讓顧客和店員保持一公尺的「衛生間距」，地板更有噴漆標誌，提醒顧客彼此之間保持一公尺距離。