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竹市17公里南港站啟　自行車道終點站四大美景全公開

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▲新竹市長林智堅眺望一望無際的美景。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅眺望一望無際的美景。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹海岸的17公里自行車道，是民眾小旅行必訪之地，沿途串聯漁人碼頭、港南運河公園、賞蟹步道、南港賞鳥區，如今再添一處隱藏祕境！新竹市政府今31日宣布啟用位於自行車道終點處的「17公里南港站」，新設無障礙空中步道和廁所，並保留原有的瞭望塔，讓民眾可以欣賞被網友封為「台版撒哈拉沙漠」，及具有國家級生態濕地美名的香山沙丘。市長林智堅日前親自騎YouBike到訪，站上瞭望台一次飽覽沙丘、夕陽、風車、海景四大景致，十分推薦民眾把握四天清明連假，到空曠的戶外騎車散心，循著17公里自行車道一路往南，尋找這個絕美隱藏版祕境！

新竹市長林智堅表示，上任後投入超過25億改造微笑水岸，其中17公里海岸線，串連了漁人碼頭、港南運河公園、賞蟹步道、南港賞鳥區，營造出獨特的「與自然共舞」景觀。其中，位於自行車道終點的17公里南港站過去疏於維修，改造後成為名副其實、兼具休憩與賞景功能的「最美終點站」。

林智堅表示，17公里「南港站」在不破壞棲地、不驚擾鳥類的前提下，著手打造親近自然的服務設施，將原有瞭望台重新粉刷成為自然色系的灰黑色、內部則為黃色，形成美麗的反差，也新設自行車停放廣場、無障礙觀景步道以及男女廁所。最特別的是，這裡可以眺望一望無際的海岸、夕陽、與香山沙丘、香山風力發電站，一次賞遍各種美景。

新竹市政府城銷處長顏章聖表示，17公里南港站以最低限度與低強度的開發重新改造，騎單車來到這裡的遊客，可以從不同視角觀賞自然。例如站在空中步道與瞭望台，向西可眺望遠方的海景、夕陽、及隨季節變化的沙丘，向東可觀察魚塭內的鳥類，是一間親近自然的生態教室。此外，新增的廁所則提供騎了17公里的遊客一個方便如廁的地點，讓這裡不只是隱藏版秘境、更是一座親民的服務設施。

城銷處表示，17公里南港站工程向交通部觀光局申請總計1,000萬元經費改建，民眾可以從南港賞鳥區的大鳥意象下方，體驗盪鞦韆後，騎腳踏車前往17公里南港站，欣賞日落海景與海岸沙丘。

城銷處表示，這座海岸沙丘是香山濕地的一部分，沙丘上有蔓荊、馬鞍藤等自然生長的植物。而魚塭則是每年春秋時，候鳥北返及南遷的休息站，可以看到小水鴨、尖尾鴨的身影，全年也可能可以看到紅冠水雞悠遊水草間，歡迎大家有空來訪！但城銷處也特別提醒，香山濕地是國家級重要濕地，其中南端的香山沙丘禁止進入，希望民眾善用瞭望塔觀賞美景，一同守護生態環境。

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