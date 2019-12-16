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冬季來去新竹住一晚　入住就送400元消費券

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▲竹市加碼推出「冬季來去新竹住一晚」，入住就送400元消費券。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市加碼推出「冬季來去新竹住一晚」，入住就送400元消費券。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

國旅秋冬遊最後一個半月，竹市加碼推出「冬季來去新竹住一晚」，入住就送400元消費券，還加碼抽獎Gogoro電動機車和iPhone！新竹市政府配合交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」的加碼方案正式推出，自今(16)日起到109年1月31日，只要直接向飯店訂房、並入住活動飯店，不只最高折抵1000元，新竹市再加碼贈送新台幣400元消費抵用券，可至新竹特色店家一百種味道、阿惠冰店、傻瓜肉粽與墨咖啡等39家特色店家兌換，體驗在地美食。

新竹市長林智堅表示，新竹市有豐富的傳統美食與特色店家，年末更有精彩主題活動，12月下旬的耶誕感恩季、新竹市立動物園28日開幕，以新竹公園與舊城區為展場的「城市躲貓貓」藝術燈節也將在21日登場，歡迎全國親子來新竹市小旅行，體驗精彩的年末活動。

林智堅表示，五年來市府有計畫地改造新竹，努力透過優質公共建設及舉辦各種活動，引領外地朋友造訪新竹，例如隆恩圳沿岸周邊環境改善後，吸引店家進駐；東門市場改造後，也有許多年輕朋友來創業，造就許多特色小店。其他還有許多觀光景點，如漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園，都已是網美朝聖的打卡熱點，觀光效益大增，旅客來客量有顯著成長。今年年底更有大家期待已久的新竹市立動物園重新開幕，相信將成為今年冬季最受歡迎的觀光景點。

城銷處表示，交通部自9月1日起推動「擴大國旅秋冬遊獎勵計畫」，並延長秋冬遊住宿優惠活動至109年1月31日，主要針對週六及連假外住宿的旅客，每房最高能折抵1,000元。而新竹市府自今(16)日起再加碼推出6,000份的400元餐飲消費抵用券、以及5台Gogoro電動機車與5支iPhone手機的抽獎活動，邀請國人「來去新竹住一晚」。

城銷處副處長林正光表示，新竹市共有49家優良飯店參加住宿優惠活動，有飯店業者反應，新竹市旅館以商務客為主，在近年商務客減少的情形下，秋冬遊住宿補助確實增加國人平日住宿的需求，尤其週五及週日晚間的住宿更為明顯提升。

城銷處指出，限量的消費抵用券可至本活動合作的39家特色餐飲及伴手禮等店家折抵，包括有食物和店內都美到驚嘆不已的慢慢手作甜點店、夜晚還有城隍廟和東門市場的宵夜攤等。希望國人能把握機會來新竹住一晚，走進巷弄探訪店家與美食。後續也將推出主題式的店家地圖及影片，詳請上「新竹市政府城市行銷處」粉絲專頁查詢。

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