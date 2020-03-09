新竹市「步行城市計畫」　護城河前段河底清淤、照明設施大改善

▲此次工程可說是20多年來最大改善。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市近年致力打造「步行城市計畫」，也針對市中心地標東門城周邊護城河修建，105年已改善護城河世界街至中央路段，近日將翻新林森路至中央路段的護城河岸，是該區段20年來最大改善工程，透過植栽修整，全面清除河底淤泥，還給河道清澈水質，搭配新設照明設備，讓護城河整體環境更愜意舒適，由於護城河將是2021台灣燈會在新竹的主燈區之一，也為燈會提前做好準備。

新竹市長林智堅表示，東門城與護城河是竹市重要地標，也是市民與遊客到新竹市常駐足之地。市府長期致力建置友善旅遊服務設施，本次工程可說是20多年來最大改善，將原本缺乏整建且雜亂的護城河林森路至中央路段，打造成兩側綠林植栽庇蔭的新秘境，也藉此迎接將以舊城區為主展場的2021台灣燈會。

新竹市政府城銷處表示，護城河周邊景觀改善工程總工程經費約1,130萬元，將以「修舊如舊」精神，翻新護城河沿岸的老舊設施，但仍保有護城河的原汁原味，包括周邊河道、植栽、步道與照明設施改善；既有河道底層卵石、河道跳石重鋪、河底清淤，改善水質環境；另補種植栽，讓水岸兩側及東門城邊被植栽環繞；再搭配照明燈光之設計，營造更清晰的人行動線。

城銷處表示，工程預計在今年8月完工，期待透過全區修繕整理，提升整體環境，讓市民享有優質的散步與休憩的空間，也迎接2021台灣燈會在新竹市。目前工程已啟動，仍留有人行步道供步行，工程期間也請市民朋友多多包涵。