新竹關新公園整建完成　設塗鴉牆與草坡溜滑梯成兒童樂園

▲關新公園整建工程完工啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府近年推動「進擊的公園」，7日宣布關新公園整建工程完工啟用，淘汰罐頭式塑膠遊具，改造成共融式兒童公園。新竹市長林智堅表示，有「天下第一里」之稱的關新里，近十年來人口快速成長，整建後將有6千多人受惠，此外，關新里孩童眾多，特別設置寬敞的磨石子溜滑梯、草坡溜滑梯還有黑板塗鴉牆，讓孩子們能開心玩耍，並改善草地排水系統，讓奔跑的孩子和散步的民眾能有更安全舒適的休憩場所。

林智堅表示，擁有「天下第一里」之稱的關新里共有6千多人，14歲以下孩童佔32%，平均年齡不到30歲，可說是「兒童城市」新竹市的縮影。關新公園超過12年沒有大規模整修，因此向內政部營建署爭取總計2,000萬工程款，增設共融遊具設施、改善排水系統及環境景觀，打造一個讓孩子開心跑跳、爸媽安心陪伴，且各年齡層都能使用的公園。

新竹市政府城銷處表示，本次整建工程將既有山丘結合兒童遊具，打造地景式共融遊憩區，打破傳統鄰里公園「罐頭式」塑膠遊具的樣貌。除了中間供兒童追趕跑跳的主題廣場外，南側設置2至5歲兒童共融活動區，有小型草坡溜滑梯，及北側適合5至12歲的樂遊山丘區，有寬敞的磨石子溜滑梯。此外，還有攀爬遊戲台和塗鴉遊戲牆，提供大小朋友一同玩樂、遊戲、發展體能的共融遊戲場域。

城銷處表示，關新公園除了供鄰近居民休憩使用，也成為關東地區舉辦活動的場域。本次工程鋪設無障礙步道，設置長輩也可使用的體健遊樂設施，並在中央設置開闊的綠色大草坪，打造鄰里親子同樂的場域。

城銷處表示，本次工程特別針對中央大草坪翻修，除了提升排水機能，更在草種上選擇較耐踩踏之草種，讓大小朋友都能安心使用。並配合既有林蔭位置，打造休憩涼亭與座椅，透過建立多功能使用公共開放空間，重新凝聚鄰里的向心力。