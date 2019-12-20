2019新竹冬景森林市集　歡迎市民共度悠閒週末時光

▲冬景森林市集，21日將在文化公園登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

連續3年以精緻手作打出口碑，有「最快秒殺市集」之譽的冬景森林市集，本周六21日將在文化公園登場，18個來自台灣各地知名手作職人，將擺設陶藝、拼布、編織、刺繡、乾燥花、插畫、烘焙等作品，彷彿小型戶外藝術展，與民眾分享創作理念，更被譽為「藝術交流平台」，三年來商品都在短時間內秒殺，市長林智堅邀請市民朋友週末來訪市集，收藏獨一無二的手作藝品。

新竹市政府城市行銷處表示，市府近年經常在文化公園、護城河周邊舉辦各式主題性活動，像是新竹生活節及新竹過好年(蓋亞地球)等活動，都受到市民熱烈迴響。市府也希望透過市集，提供各領域的職人們發光發熱的舞台，也提供市民休閒好去處。

城銷處並表示，今年「小塹有約」新竹小旅行讓許多民眾了解新竹的文化歷史，原來新竹有這麼多故事等待民眾來了解，也越來越多人喜愛在生活或旅行中探索各式各樣的創意，「冬景森林市集」除了享受挖寶尋物的樂趣，也能與創作者互動中感受每件作品背後的故事。

市集將在21日中午12時至下午5時於文化公園展售，今年共規劃18個攤位，包括安琪拉的魔法屋、Le Chat Noir 黑貓工作室、My Mini Me、POMME+Lieb*Eva.、SUBlG、Tu.布品生活、一起吵、山屋野事、永無島刺繡工作室、打勾勾 Knitjane、出麵包、有陶一家、老詹木楊、舊美好 生活器物 古道具、茹陶、咖哩鬥陣、晴子手創藝術空間、藍豆咖啡等18組優質攤位與會，邀請來自台灣各地的知名手作達人分享創作，有陶藝、拼布、編織、刺繡、乾燥花、插畫、烘培等各式精緻手工攤，邀請市民前來挖寶尋物，體驗新竹好生活。



其中，連3年設攤的安琪拉的魔法屋、以手作點心聞名，是甜點店也是雜貨舖。因季節更迭而烘焙的限量可口點心，是竹市甜點愛好者都知道的美味，店主安琪拉表示，冬景市集總有許多優質手作品被識貨的消費者搶購一空，「一開張就完售」，過去許多攤位也因此接到客製化訂單，藉市集與消費者建立良好關係。

其中永無島刺繡工作室由深耕基隆15年的店主朝露擺設，她始終堅持一人設計刺繡，產品雖非常少量，但特別講究棉麻布料、手繪的樸質感，製作成各式杯墊、袋子、抱枕套、衣飾等生活小物，永無島的精緻手工深受各年齡層喜愛，走訪各個市集，也總是拿下全數銷售一空的好成績，也是本次不能錯過的重點攤位。

攤位間的合作，也是冬景森林市集特色，不僅市集視覺意象由創作攤位進行設計，創作者也彼此對於商品定位的協調、銷售方式的激盪出不同的合作火花。歡迎市民來此探索各式各樣的創意攤位，除了享受挖寶尋物的樂趣，也能與創作者互動中感受每件作品背後的故事。更多活動資訊請上新竹市官網查詢，或撥打服務專線03-5216121-547。