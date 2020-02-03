竹市元宵晚會結合演唱會親子劇　鼠來寶小提燈周末發放

▲竹市府將結合燈區展覽，舉辦「放閃元宵賞花樂」元宵晚會活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府於新竹公園推出「城市躲貓貓」藝術燈飾展覽，搭配一旁甫開幕即創下38萬到訪人次的新竹市立動物園，成為年節期間不可錯過的竹市旅遊套裝行程，各燈具更是遊客、網美們必朝聖的打卡熱點，今年元宵節，竹市府將結合燈區展覽，於2月8、9日在新竹公園舉辦「放閃元宵賞花樂」元宵晚會活動，邀請市民前往欣賞櫻花滿株的浪漫氣氛，春遊煥然一新的百年新竹公園。

城銷處表示，「放閃元宵賞花樂」活動將於本周六(2/8)上午10點至晚上8點，以及周日(2/9)上午10點至下午5點於新竹公園熱鬧登場，現場邀請到YOYO家族等兒童活動，還有歌手蛋堡、李千那陪同市民過元宵， 歡迎市民朋友來現場聽演唱會、賞櫻花，帶孩子參加YOYO家族活動。

城銷處表示，今年元宵節市府也特製了元宵提燈，以「城市躲貓貓」展覽內的藝術主燈「城市填填圈」發想，以可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，於活動當天在新竹公園現場發送，2月8日下午17點起，開放排隊領取，現場並有製作教學區，邀請大小朋友提上小燈籠一同來探索，以藝術開啟新的一年！

市長林智堅表示，他上任後推動「新竹公園再生計畫」，創下全國首例邀請專業的樹醫生和樹藝師團隊，讓新竹公園百年來第一次有系統性地進行樹木調查，替園區內3000棵樹木「把脈」，並建立每棵樹的「身分證」與「健保卡」，保護了珍貴老樹，並綠美化周邊環境、改善水域生態環境，因此這次元宵節搭配園內多株櫻花，歡迎白天可以賞櫻遊動物園，晚上則可參加晚會、賞燈，在老樹的陪同下度過元宵。

城銷處補充，晚會當天邀請到廣受歡迎的YOYO家族、兒童劇團-櫻花劇場、知名藝人唐貓、蛋堡、李千那現場熱鬧演唱、文創DIY、文創市集等，讓市民朋友感受不一樣的過節氛圍。活動資訊請上新竹市政府官網查詢，FB粉絲專頁「新竹市新鮮事」或撥打服務專線。

城銷處也提醒，雖活動地點於戶外，但因應武漢肺炎疫情，現場市集將以手作藝品為主、無飲食攤商，讓市民逛的安全安心，詳細市集名單將於FB粉絲專頁「新竹市新鮮事」公布。