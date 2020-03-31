行政院擬拍板23億消費折扣券　行動支付最高折扣25%

▲國發會主委陳美伶、蘇貞昌、沈榮津於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者蘇晏男／台北報導



受新冠肺炎衝擊，政府祭出紓困振興方案救經濟，因此有部分外界人士期待，政府是否會像過去一樣，發放類似消費券的東西刺激市場。國民黨立委陳雪生31日在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，就詢問是否對每個人發放購物券，蘇貞昌則當場表態「不會」，表示補助是針對弱勢和受影響的行業；而對於消費折扣券，經濟部長沈榮津則指出，希望4月推出，「有消費就有折扣」，最多可打折25％。



疫情持續升溫，嚴重衝擊經濟產業，沈榮津日前說明，除了原本規劃要在疫情趨緩時上路的「振興券」以外，同時也規劃將在疫情中就先上路紓困的「折扣券」。據了解，折扣券將不用綁國旅，以行動支付消費可打折20％至25％為原則，經費上，將從「移緩濟急」的四百億元中支出，至少23億、不低於振興抵用券，目前規劃傾向不限消費領域，但有單日上限與最低使用金額，最快四月上路，細節待政院拍板後公布。

陳雪生表示，立法院通過6百億紓困方案，但目前為止很多民眾問立委「不知道錢在哪裡？」希望能普及到每戶人家或每個國民，因為美國提出2兆元防疫，我國經費相對不夠；他詢問蘇貞昌，疫情發展到現在已經非常嚴重，但疫苗1年後才會問世，不知道有無考慮對每戶或每個國民發方購物券，紓解經濟？

蘇貞昌指出，現在疫情發展險峻，連歐美都淪陷，顯然疫情更嚴重，所以總統蔡英文有指示，所有受疫情影響一定要增加特別照顧，而陳雪生的提議符合行政院的宣布會雨露均霑，但這次不會像以前一樣，家家戶戶發前。蘇表示，上次SARS疫情時「借了839億」，每個人都領到3600元，「王永慶3600、張忠謀也3600，沒有必要」，現在弱勢家庭已經有給，另外受衝擊產業也會做考量，各部會都在做。

而國民黨立委賴士葆則提到，疫情短期內不會結束，原本政府規劃振興折扣券要在疫情和緩後才發，「笑死人了」，因此詢問「何時正式開始使用？」沈榮津透露，振興折扣券計畫的總金額上限一定比振興抵用券還多，「會讓人民有感」，但還要討論才能決定；而振興折扣券是有消費就有折扣，最多可打折25％，且不限區域、不綁住宿，希望4月可以開始用。

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