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蔡英文知情院長對徐國勇說重話？　蘇貞昌：她什麼都知道

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▲▼行政院長蘇貞昌視察藥局。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌視察藥局。（圖／行政院提供，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

針對內政部長徐國勇與警整署長陳家欽內鬥浮上檯面，行政院長蘇貞昌先前受訪時拋出重話，移送法辦是從來沒有的事，「國人一定看不懂為何這樣亂」。對此，蘇貞昌29日赴新莊參訪藥局時，被問及總統蔡英文是否事先知情他會對徐國勇說出重話？他僅表示，總統領導國家什麼事都知道；至於徐國勇與陳家欽內鬥的爭議，他也再三強調防疫優先，未多做回應。

日前「口罩2.0」第二波預購相當順利，受到民眾高度滿意，蘇貞昌感謝鍵盤背後的高手協助政府，並提醒大家第二輪繳費到明天，要趕快去繳費。

▲▼行政院長蘇貞昌視察藥局。（圖／行政院提供）

蘇貞昌也說，政府防疫不以此為滿足，希望用更多元的方法，讓民眾快速買到口罩，最便宜最穩定最好的方法，政府不斷研發中，等到確定會向國人報告。

此外，徐國勇以涉偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送法辦，引發蘇貞昌不滿，質疑內政部「帶頭作亂」；而目前正值國家防疫期間，蘇貞昌認為部長把署長移送法辦是從來沒有的事，「國人一定看不懂為何這樣亂！」

蘇貞昌29日受訪對於「內戰」一事三緘其口，只強調現在疫情嚴峻防疫第一，大家一起來努力，政府當前的工作就是要把防疫做好不要辜負國人期待；至於蔡英文是否事先知情，對他昨天受訪時會說出重話？蘇貞昌說，「總統領導國家什麼事情都知道。」

▲▼行政院長蘇貞昌視察藥局。（圖／行政院提供）

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