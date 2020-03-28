幕後／史上首次「部長移送署長」　戰火1個月前就點燃





▲內政部長徐國勇與警政署長陳家欽派系戰火持續延燒。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

警政署長陳家欽遭到內政部函送法辦，「部長移送署長」是史上首次，不但點燃民進黨派系戰火，更是讓忙著防疫的行政院長蘇貞昌大為震怒。黨政人士透露，其實徐國勇不滿陳家欽的戰爭，早在這次事件爆發前一個月就已經被點燃。

徐國勇與陳家欽兩人不合，早在今年初年度例行警職升遷調動案時已經浮上檯面。當時陳家欽越級跳過徐國勇，直接向院長蘇貞昌報告，並回過頭向署內傳達「院長已經同意了」，無視行政直屬機關內政部，但因該份升遷名單挾帶了因涉酒駕傷人的陳家欽愛將張博鈞，引發各界議論，導致人事調整案全部卡關。

接下來立法院長游錫堃3月初在臉書上不滿表示，住處遭人塞恐嚇信，警方卻沒有巡邏關心，引發外界熱議，隔日，徐國勇趕往院長室向游錫堃報告案情並道歉。徐國勇當時受訪時指出，「警政署沒有向我報告」，直言此事「陷院長於不義」。黨政人士說，徐國勇當時強調「署長沒來報告」，其實就已經點起戰火了。

事隔一個月後，內政部以陳家欽因遭黑函檢舉，涉嫌為了安排自己人升官，教唆部屬偽造文書為由，將其依偽造文書罪移送法辦。內政部27日聲明中指出，徐國勇在內政部正式將陳家欽函送法辦當天晚上，已透過蘇貞昌辦公室主任轉達此事。這讓忙著防疫的蘇貞昌大為震怒，並向總統蔡英文報告。

蘇貞昌28日受訪時也挑明說重話，「這件事情我心頭很沉重，部長把署長移送法辦，這是從來沒有的事。這麼重大的事情，如果部長覺得署長不適任，應該先跟我報告，也可以直接把他拉下來、調整職務，但過去這段時間以來，從來沒有來跟我講，而是到移送法辦當天晚上八點多，才來打電話給我辦公室主任，說是因為忙來向我報告，竟然是這樣的理由 。」

不過，收案的北檢認為函送內容程序不完備，且在函送本案之前，並未約詢陳家欽製作筆錄，將於近日內把全案退回，要內政部政風處自己先查個清楚。但內政部政風人員認為，政風處若移司法機關的調查報告幾乎都是列「密件」，當初民進黨批評馬總統找黃世銘跟他報告國會議長關說司法案，並告發馬英九等人洩密，徐不跟蘇報告警政署長陳家欽案，應該也是這個道理。

據指出，徐國勇的大動作，主要是來自警界基層壓力。陳家欽自上任署長後，警界人事調動就爭議不斷，除了這次同案移送的四名部屬資格不符卻「光速」升官案之外，更多人事調動「關係與經歷足跡」是斧鑿斑斑，完全打破了警政署行之有年依積分排序公開透明的警政人事升遷調動制度，因此這一兩年來，署長用人為「欽」的說法在基層瘋傳，著實難以讓基層信服，部長這次的大動作，等於是掀了陳家欽警政人事操作失衡的壓力鍋。

黨政人士指出，史上首次「部長移送署長」的難堪事，府、院高層居然到了最後一刻才被告知，啟動這麼大的政治動作，外界反應當然可以想像，甚至是提供給在野黨最佳做文章的題材，而且徐國勇要函送陳家欽，在司法層面也沒有拿出堅實的證據，這樣的動作極為傷害執政團隊，是絕對應該要避免的行為。

黨政人士強調，現在全國一心忙著防疫，黨內大家都應該有共識，任何人都不應該去破壞防疫人士辛苦的成果，這個時間點，發動這樣的事端，極為不當。