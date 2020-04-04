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湖北武漢增1本土病例！　陸單日新增19確診64例「無症狀」

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▲武漢肺炎疫情延燒，司機穿著防護服。（圖／路透社）

▲武漢3日新增一本土病例。另對於武漢將在4月8日解封，但官方又於3日發布新一批，關於繼續強化封閉管理的措施，引起討論。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家衛健委通告，4月3日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，其中18例為境外輸入病例，1例為本土病例（來自湖北武漢），並新增4例死亡，均來自湖北。值得注意的是，還新增了無症狀感染者64例，境外輸入有26例。

自3月18日，中國大陸首次出現湖北本土零確診以來，後續近半個月內，湖北還曾在3月23、31日，以及今天再度出現確診患者。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,北京國際機場。（圖／路透）

▲大陸官方數據顯示，境外輸入案例 較本土案例為多。圖為北京國際機場旅客，非新聞當事人。（圖／路透）

根據通告，大陸當日增治愈出院病例180例，解除醫學觀察的密切接觸者2346人，重症病例減少48例。據此，自防疫方針著重外防輸入後，現有境外輸入確診病例698例（含重症病例17例），疑似病例114例，累計確診病例888例，累計治愈出院病例190例，累計死亡病例0例。

截至4月3日24時，大陸現有確診病例1562例（其中重症病例331例），累計治愈出院病例76751例，累計死亡病例3326例，累計報告確診病例81639例，現有疑似病例114例。累計追踪到密切接觸者712088人，尚在醫學觀察的密切接觸者18286人。

另在無症狀感染者方面，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者64例，其中境外輸入無症狀感染者26例；當日轉為確診病例3例（境外輸入轉為確診2例）；當日解除醫學觀察58例（境外輸入解除醫學觀察6例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1030例（境外輸入239例）。

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