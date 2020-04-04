「標誌性不亞於世界大戰！」憂隔離14天變常規　他問卦：在見證人類歷史嗎

▲防範新冠肺炎傳染，民眾戴口罩搭捷運並站出社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）延燒至今已逾3個月，疫情不但未緩解，且仍有擴大趨勢。就有網友表示，新冠肺炎可能在未來100年的教科書上都會看到，而且這個病毒還可能徹底改變人類的生活樣貌，像是一入境就要隔離14天說不定變各國規定，忍不住在PTT的Gossiping板上問卦「是不是正在見證人類歷史呀？」

這位網友文中表示，「新冠肺炎很有可能在未來的100年教科書都會看到，徹底改變人類的生活樣貌，標誌性不亞於一次、二次世界大戰」、「一入境就要隔離14天說不定變各國標配，說不定導致未來好幾年都沒有國際旅遊這件事了，某些放推的國家甚至從此被世界鎖國？」好奇問現在的人是不是正在見證人類歷史。

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看到貼文後，話題吸引網友們留言熱論，「一戰死了幾千萬人」、「全球化第一大危機」、「別懷疑，現在此刻就是歷史的turning point」、「不會，只要稍微好轉，各國都會立即拼經濟」、「以後口罩就跟衣服一樣，出門不穿，要被罰錢抓去關」、「應該是，台灣會留下一頁」、「這大概二戰以來影響全世界最大條的事件～的確見證歷史，而且現在還看不到終點在哪。」

雖然有人認為「等疫苗出來吧？或是夏天不知道會不會減緩，應該不至於你說的變成這樣。」不過原PO也質疑「真的能有疫苗嗎？」「就算有疫苗，很多國家人民說不定打不起，再加上研發時間，完全無法想像短期內世界怎麼收尾解除封國。」

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