港媒提「台灣入WHO」遭斥違反一中原則　美籲港府：尊重新聞自由

▲ 艾沃德被問及台灣問題時裝沒聽見。（圖／達志影像／美聯社）

文／央社記者徐薇婷華盛頓3日專電

香港電台節目詢問世衛組織有關台灣參與問題，引來港府批評違反「一中原則」。美國國務院今天呼籲，港府應尊重個人言論、新聞及集會自由，北京也應遵守中英聯合聲明。

官方香港電台（港台）一名記者日前透過視訊訪問世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（Bruce Aylward），詢問到WHO是否重新考慮接納台灣時，艾沃德先是裝作沒聽見，後來直接要求跳到下一題。

此事不只引發香港親北京陣營人士批評，香港商務及經濟發展局發言人2日也表示，港台的公共目的及使命，包括提供讓市民了解社會、國家的節目，旗下記者在節目當中的表達，有違「一個中國」原則及港台目的與使命。

美國國務院不具名發言人今天以背景說明方式回覆記者提問時表示，美國相信香港的高度自治、對法治的遵守，及對保護人權、基本自由的承諾，對香港能否在美國法律下維持其特殊地位、「一國兩制」的成功，及香港未來穩定及繁榮都是重要的關鍵。

這名國務院發言人指出，北京必須信守1984年「中英聯合聲明」下的承諾及義務，包括確保香港能「享受高度自由」。

這位發言人也向港府喊話，呼籲港府尊重每位香港市民的言論、新聞及集會自由等人權。（編輯：徐睿承）