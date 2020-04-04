從美返台居家檢疫…「婦發燒喉嚨痛」基隆1家4口擅自外出就醫！最重將罰220萬

▲ 從美返台居家檢疫「婦發燒喉嚨痛」，基隆1家4口擅自外出就醫！衛生局最重可罰220萬元。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名婦人和媳婦及2名孫子3月19日從美國返台後居家檢疫，婦人因體溫稍高到醫院篩檢，一家4口竟未經衛生局同意，自行到台北市住處檢疫，隔天卻請親戚開車載著1家4口到醫院就醫，衛生局將依法加重開罰最高可220萬元。

基隆市衛生局表示，該名年約60歲婦人3月19日與媳婦和2名幼兒園孫子從美國返台後在基隆實施居家檢疫，3月21日婦人因體溫稍高和喉嚨痛在衛生局安排下到衛生福利部基隆醫院篩檢。

衛生局人員苦口婆心勸說居家檢疫期間不得外出，但婦人因想轉移居家檢疫住所到台北市並在北市就醫，未等檢驗報告結果出爐，沒想到婦人不聽勸，隔天央請親戚開車載著媳婦及2名孫子到台北市醫院就診居家檢疫。

衛生局表示，立即通報台北巿衛生局，協助追蹤婦人一家4口居家檢疫狀況。將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」預計下周可作成處分，針對這名婦人及媳婦加重開罰各100萬元，2個孫子則酌情予以最低罰款金額各10萬元。

衛生局指出，截至2日為止，基隆市共有561人仍在居家檢疫，28人居家隔離。日前有3人違反居家檢疫外出，加上這4名後總計共7人違規，其中2人已開罰各10萬元。

至於另名獨居婦人2日晚間從大陸安徽省返台，3日違反居家檢疫搭公車外出採購，經衛生局考量情理法等因素後決定開罰10萬元，衛生局表示，由於婦人經濟上有困難，將協助辦理分期付款繳清。

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