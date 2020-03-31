「沒資格當國會議員」　陳玉珍反擊蘇貞昌：我不是台灣國的

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委陳玉珍稱「中華民國包括台澎金馬，是一個國家，但台灣不是」，遭行政院長蘇貞昌開嗆「沒資格當國會議員」。對此，陳玉珍再次反擊，「他是說我沒有資格當台灣國的國會議員，但我不是台灣國的國會議員，我是中華民國的國會議員。」

陳玉珍30日在立院質詢時提及「中華民國是包括台澎金馬，中華民國是一個國家，但台灣不是…」，此番言論遭行政院長蘇貞昌開嗆，「那她（陳玉珍）就沒資格當國會議員」。

對此，陳玉珍31日回擊，國家叫中華民國，憲法寫很清楚，中華民國是包括台澎金馬，她直言，「他是說我沒有資格當台灣國的國會議員，但我不是台灣國的國會議員，我是中華民國的國會議員」，並酸回「我的身份證是中華民國福建省金門縣，他不知道中華民國有福建省嗎？」

陳玉珍表示，像最近在討論護照上面的英文名字要改成「TAIWAN」，她強調「我們是一個獨立國家，國家要叫什麼名字都是ok的，可以讓民意決定，可以叫台灣，也可以叫中華民國，我也是open的態度」，「如果民進黨希望國名叫台灣，這也ok，請不要說一套做一套，就直接制憲正名啊！民進黨是多數，可以直接做這件事情。」

陳玉珍強調，長久以來國內這麼多政治紛爭，但大家都認同我們是一個國家，「只是我們（金門地區民眾）一直認為中華民國是台澎金馬，不是只是台灣，大家可能有點不理解，因為大多住在台灣本島，澎湖、馬祖都是地名，台澎金馬四個合起來叫做中華民國。