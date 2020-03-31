雲端最前線／觀光局「逆時中」！主秘兒害染病行跡曝光

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觀光局高官耍特權！翹班還公器私用要求基層員工接待回國兒子，結果僅喝了30分鐘咖啡，害基層感染，兒子回國後沒有居家檢疫紛紛趴趴走！高官行跡更被揪出後，還被發現上週曾經到過立法院！觀光局挨批「逆時中」成了立院公敵，現在還被發現兒子在國外期間就已經發病！《雲端最前線》31日邀請台北市議員游淑慧、資深媒體人鄭佩芬、財經專家謝晨彥以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲交通部長林佳龍、觀光局長周永受出席交通委員會。（圖／記者林敬旻攝）

新冠肺炎（COVID-19）衝擊最大的觀光旅遊業，終於等到了！行政院紓困方案加碼，相關產業業績衰退達五成以上，減薪未達兩成之員工，政府將補助原薪資四成、每人上限兩萬元，初步估計有14萬人適用，另外也正在研擬服務業補貼，初步規劃最高也可月領兩萬為期三個月，為低靡產業注入一股活水。

行政院前院長郝柏村，30日下午因多重器官衰竭辭世，享嵩壽101歲。當年17歲就從軍，等於見證了台灣百年歷史，從四星上將當上行政院長也堪稱傳奇，和前總統李登輝過去的愛恨情仇再度搬上檯面。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。