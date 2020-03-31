4/1起戴口罩才能搭高鐵！進站前「全面量體溫」　逾37.5度者不可搭車

▲4/1起戴口罩才能搭高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，又碰到清明連假，交通部長林佳龍日前指出，只要旅客被測出發燒，就不可搭乘大眾運輸工具。高鐵公司表示，明（1）日起旅客進站須全面量體溫，並需自備口罩全程配戴，沒有口罩者可在站內商店購買泡棉口罩。另4月7日起車廂暫停販售熱飲。

高鐵公司表示，明日起全面實施搭車全程戴口罩、旅客進站量體溫等防疫措施，若連續量測兩次超過37.5℃者，不可搭車，退票免手續費，並協助旅客返家或就醫。針對沒有口罩的旅客，可至高鐵站內的超商等購買泡棉口罩使用。

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目前高鐵已有9座車站裝設紅外線測溫儀，包括桃園、台北、台中、左營、台南、嘉義、南港、板橋、新竹等站，其餘車站則將先以人工方式量測體溫，預計將於4月10日全面裝設紅外線測溫儀，另外負責量測體溫的站務員均會配戴護目鏡與手套。

▲高鐵人員消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

高鐵公司指出，4月7日起商務車廂暫停提供咖啡、紅茶等熱飲與報章雜誌，商務車廂餐點將調整為單獨包裝的甜、鹹點心各1份及瓶裝水乙瓶，另標準車廂也同步停售熱飲。

高鐵公司指出，每班次列車抵達端點站進行折返清潔時，同步進行全車消毒；每日收班後，再次執行列車全面清潔消毒作業。林佳龍日前指出，交通場站體溫量測設備陸續到位，若乘客進站連續量測2次額溫都達37.5°C，或第二次量測耳溫達38°C者，不可搭乘大眾運輸。

▲4/1起搭高鐵全面量體溫。（圖／記者吳奕靖攝）

另台鐵局表示，已購置32台紅外線測溫儀，自3月6日起於南港、板橋、桃園及臺北等站進行測試，3月底將配置於其他松山、中壢、新竹、臺中、嘉義、臺南、新左營、高雄、宜蘭、羅東、基隆、汐止、樹林、彰化、斗六、屏東、花蓮、臺東等總計22個車站。

台鐵局表示，併同另12個一等站以額溫槍量測旅客體溫，共計34站，也將於4月1日起實施進站旅客量測體溫。