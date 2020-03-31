外出回家少抖衣！日常「防疫懶人包」一次看...通勤、採買、辦公全包

▲搭公車建議戴口罩，注意手部衛生。（圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸升溫，全台新冠肺炎確診306例、累計5死。為了動員全民防疫，國民健康署公布完整版的「健康防疫懶人包」，分享在家、辦公、搭乘交通工具、採買和運動時等各種時刻的日常生活防疫小撇步，讓民眾清明連假時認真守住防疫工作。

大眾運輸注意

搭乘計程車戴口罩、開窗通風；搭公車時戴口罩，注意手部衛生；乘捷運、火車、高鐵時戴口罩，少碰車內設施。避免搭乘擁擠的交通工具，多走路或騎腳踏車，選擇點對點通勤。

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公共區域3建議

每日消毒大廳、樓梯、會議室、電梯、樓道、廁所、門把、水龍頭等公共區域。辦公室消毒滑鼠鍵盤、辦公用品、桌機、電話或影印機按鈕等。另外，每個區域使用清潔用具要分開，避免混用。

公務往來如何做

出行時乘坐公務車需配戴口罩、使用前後以75%酒精擦拭車子內部、車門把手；有客人來訪，若是無出國史、無症狀且體溫低於37.5度者，需正確配戴口罩後再進入辦公大樓執行公務。使用酒精時，小心易燃，建議適度沾取擦拭並遠離熱源、避免明火。

▲進入辦公大樓時，需事先量體溫。（圖／記者呂佳賢攝）

出門前準備2步驟

出門前測量體溫、評估身體狀況，再準備好一天需要的口罩、乾洗手液等。

外出採購3件事

需配戴口罩、與人接觸保持1公尺以上距離，避免在公共場所長時間停留。

孕婦兒童如何做

督促兒童勤洗手、不亂摸，家長外出回家後洗手更衣再接觸兒童，哺餵母乳時配戴口罩、洗淨雙手、保持衛生。平時盡量避免外出、均衡飲食、充足睡眠。

用餐時間3建議

可從家中帶飯盒，建議營養配餐，清淡適口；錯開用餐時間，避免人員密集；吃飯時不講話、不分享飯食。切記，吃飯前最後一刻才摘口罩，飯前、飯後要洗手。

▲用餐時吃飯時不講話、不分享飯食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居家防護怎麼做

固定地點放耳溫槍、口罩、清潔消毒物品；廁所用洗手乳或香皂流水洗手，遵守洗手7字訣；臥室維持居家整潔，勤開窗、定時消毒；門口減少外出活動，出門戴口罩；可在客廳適度運動、充分休息；在飯廳時選擇均衡膳食和營養，且勤記洗手7字訣。

返家後建議3步驟

摘掉口罩後先洗手消毒；使用消毒濕巾或75%酒精擦拭隨身小物件；接觸外面的衣物（搭捷運公車）與穿在裡面的衣服回家後清楚分開，且不要抖搖外出的衣服。家中盡量保持室內通風和衛生清潔，避免多人聚會。

後勤人員如何做

餐廳採購或供膳人員避免直接用手接觸肉禽類生鮮材料，脫下手套後即時洗手消毒；清潔人員工作時須配戴一次性橡膠手套，工作結束後洗手消毒；保全人員認真詢問和登記外來人員狀況，發現異常情況即時報告。建議工作時正確配戴口罩，並與人保持安全距離。

▲開會建議以視訊方式為佳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

參加會議3件事

配戴口罩，進入會議室前洗手消毒；開會人員間隔一公尺以上，減少集中開會並控制會議時間；會議建議採取視訊方式辦理。當會議結束後，需消毒場地、辦公用具或茶具等。

通勤建議3方式

步行，和陌生人保持距離；騎車，使用前擦拭和消毒；開車，避開尖峰時段、提早十分鐘於車內消毒、通風。

就醫方面如何做

避免乘坐大眾交通工具、避開擁擠人潮；選擇定點醫院；配合相關調查，主動告知旅遊史及居住史。務必全程正確配戴醫療外科口罩。

運動注意2要點

建議適量、適度活動，保持身體健康狀況良好；注意運動空間通風，出汗後保暖及適時補充水分，保持體力、增強防護力。

▲出汗後要適時補充水分。（圖／翻攝自pixabay）

廢棄口罩處理2要點

防疫期間，穿脫口罩前後做好手部消毒，廢棄口罩放入夾鏈袋並丟入有蓋垃圾桶；每天兩次使用75%酒精或含氯消毒水，對垃圾桶進行消毒處理。

辦公室防護如何做-1

接待外來人員雙方配戴口罩，若體溫超過37.5度，請回家休息觀察，必要時到醫院就診；走樓梯遠離人群，若要坐電梯，避免直接接觸電梯按鈕；維持清潔，建議每日通風3次、每次20-30分，通風時注意保暖。

辦公室如何防護-2

人與人之間保持一公尺以上距離；多飲水，堅持在用餐前、如廁後勤洗手；鼓勵電子簽核代替紙質文件傳送；桌機以75%酒精每日擦拭兩次，使用頻繁可增加至4次。濕洗手比乾洗手有效且重要。