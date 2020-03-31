境外移入中港澳驟減、歐美遽增　蔡壁如籲嚴格管控歐美

▲蔡壁如呼籲中央應嚴格管制歐美地區返國的民眾。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

滯留大陸湖北的台灣人搭乘第2班類包機昨晚抵台，214人在桃園機場通過防疫檢查後，被遊覽車送往檢疫所安置。相較於應對大陸返台民眾的小心翼翼，目前歐美地區確診病例爆增，連帶影響台灣境外移入病例個案數，民眾黨立委蔡壁如便呼籲，過去防疫做到滴水不漏，所以也希望政府在歐美也能嚴格管控。

蔡壁如表示，疫情剛開始的時候疫情中心做到滴水不漏，可以給予高度肯定，但之後開始歐美地區不管是海歸學子或是返鄉，統計到昨天的數字，確診病例306人，境外移入的262人，「這裡面從中港澳移入的只有12例，其他全部都是歐美，尤其以歐洲152例、美洲61例、還有其他國家及遊輪總共37例，等於這些境外移入的95.4%是來自歐美地區」。

「我們是希望之前防疫做到滴水不漏。」蔡壁如呼籲，現在也希望政府在歐美能嚴格管控。尤其現在大量人進來後，都會區有些民政系統的防疫工作，里長里幹事都疲於奔命，地方政府會希望跟中央討論一下所謂的管制措施。

另外，關於類包機返台後，還有6百多人滯留湖北，包括武漢約有2、3百人，但陸委會都表態，兩岸在防疫上認知不同「很難喬」，下一梯次的包機仍無法確定時間點，是否應該尋找更多元包機管道或是之後都用類包機？對此，蔡壁如正要開口時，民眾黨發言人楊寶楨突上前咬耳朵提醒，似乎生怕蔡失言，隨後蔡說，「防疫中心跟中央要去做決定，因為武漢這邊的包機，這段時間一直有在溝通，還是尊重他們的決議」。