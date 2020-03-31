杜絕兒虐悲劇再發生　時力黨團提修兒少權法、幼照法

▲時代力量黨團召開「安全長大的環境，是我們能給孩子最好的禮物」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

因應4月4日兒童節將至，時代力量立法院黨團31日提出《兒童及少年福利與權益保障法》與《幼兒教育及照顧法》部分條文修正草案，修法重點包含「調整師生比，降低照顧者工作壓力」、「托育機構完整揭露，中央有責建立平台」、「保障家長權益，爭議事件明訂規則」、「提升裁罰範圍，加重機構責任」及「讓政府聽到家長、工會的聲音」，期盼透過立法讓托育環境更好，給兒童安全長大的未來。

時代力量黨團31日上午召開「安全長大的環境，是我們能給孩子最好的禮物」記者會，時代力量立委王婉諭表示，4月4日就是兒童節，與其思考要送給兒童什麼兒童節禮物，不如給孩子一個安去成長的環境。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



王婉諭表示，現在兒虐事件層出不窮，而且從來沒有斷過，自己身為父母看到相關新聞都會感同身受，害怕擔心類似的悲劇會發生在自己身上。根據時力黨團提出之《幼兒教育及照顧法》草案第16條，將幼兒園師生比由1 : 15降低為 1 : 13；托嬰中心部分則增訂《兒童及少年福利與權益保障法》第77-5條第2項，將師生比由原先的1：5修正為1：4。

此外，王婉諭也說，托嬰中心必須分班分群，避免人數過多集中，也降低交叉感染及有助防疫，但過往對於托嬰中心的班級總幼兒人數並無規定，因此時代力量主張規範托嬰中心每班幼兒人數上限為16人。

王婉諭指出，衛福部在去年雖然設置了違反兒少權法的公開網站，然而目前平台的資訊仍然不足，且教育部到目前為止，更完全未建立相關網站或統一平台。她主張，中央必須建立平台，公開機構資訊，資訊應包含負責人姓名、機構名稱、收托人數，同時也公開更名歷程、違規記錄，同時，此次修法也明訂須一併揭露各托嬰中心與教保服務機構的稽查紀錄，讓家長獲得更完整的機構資訊。

▲時代力量黨團召開「安全長大的環境，是我們能給孩子最好的禮物」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量黨團總召邱顯智表示，托嬰中心與教保服務機構發生疑似不當照顧事件，或經訪視、輔導或稽查有違規情形，家長通常都被蒙在鼓裡，甚至在許多托嬰中心與教保服務機構受裁罰而須停辦、廢止設立許可的案例中，業者竟還能選擇避不見面，導致家長必須一邊解決幼兒轉托的急迫需求，一邊設法向機構要求真相說明及費用退還。

邱顯智主張，應課予主管機關針對裁罰結果召開說明會之義務，因此分別於《兒童及少年福利與權益保障法》、《幼兒教育及照顧法》增訂應召開說明會之法律規範，使家長清楚掌握機構違規事實、裁罰結果、費用退還及收托幼兒轉介措施。此外，托嬰中心也必須與家長簽訂書面契約，以明確彼此之權利義務，並增訂教保服務機構發生重大違規事件後，家長得終止契約並要求返還費用之權利。

時代力量立委陳椒華則說，去年《兒童及少年福利與權益保障法》修法時，針對從業人員之兒虐行為，有加重處罰的修正，然而針對機構並沒有同樣加重。例如在今年二月，台南托嬰中心被爆有上百支虐嬰的影片，事後此托嬰中心及三名人員各被罰款12萬，社會普遍反應這樣的處罰太輕，原因便是卡在目前政府的法規。

陳椒華主張，應提高裁罰範圍，情節嚴重時，更應直接廢止許可；同時於行為人做出兒童身心虐待行為時，不只公布行為人的姓名，還須一併公布其所任職兒童及少年福利機構的名稱及地址。

王婉諭表示，政府為推動兒童及少年福利政策、教保服務政策規劃與協調須召開諮詢會，然而家長與第一線工作人員的心聲卻無法被呈現，因此時代力量主張，在政策推動之過程中，應加入家長代表、工會代表，以利後續政策的推動才能貼近家長的需求。

邱顯智呼籲，今天提出的《兒童及少年福利與權益保障法》與《幼兒教育及照顧法》修法，都是為了保障最弱勢的孩童與家長，各政黨應該一同提出修正案討論，讓孩童有個安全長大的未來，便是政黨能給孩童最好的禮物。

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