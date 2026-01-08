23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

▲水蛭緊緊吸附在男子的膀胱黏膜。（圖／翻攝自微博）

大陸河南省鄭州市近日發生一起離譜卻值得警惕的醫療事件。23歲男子小鄭（化名）因在網路上看到所謂「偏方」傳言，出於獵奇與好奇心理，竟透過網購購得一條5公分長的活體水蛭，並將其塞入自己的尿道，企圖嘗試不明效果，最終釀成嚴重健康危機。

男子將水蛭塞入尿道 結果爆痛、排尿困難

根據《大河報》報導，小鄭起初並未察覺異狀，還對可能產生的「特殊體驗」抱有期待，但不久後便出現劇烈疼痛與排尿困難等症狀，嚇得趕緊前往鄭州市人民醫院求診。醫生檢查發現，水蛭沿著尿道向內爬行，最終進入膀胱並附著吸血，同時分泌抗凝血物質，導致症狀迅速惡化。

經檢查後，泌尿外科副主任醫師馬曜輝為患者施行經尿道膀胱異物取出手術，所幸過程順利，尿道阻塞的狀況獲得解除，疼痛隨即緩解。小鄭事後坦言，對自己的魯莽行為感到後怕與懊悔。

泌尿外科主任單中傑指出，這類案例並非個案，醫院每年都會接診多起因異物進入尿道而需手術處理的患者。他強調，此類手術存在一定風險，可能對尿道與膀胱造成二次傷害，甚至留下慢性疼痛、排尿功能障礙、反覆感染或尿道狹窄等長期後遺症，呼籲民眾切勿輕信網路偏方，以免付出沉重代價。

