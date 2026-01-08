　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

大陸河南省鄭州市近日發生一起離譜卻值得警惕的醫療事件。（圖／翻攝自微博）

▲水蛭緊緊吸附在男子的膀胱黏膜。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸河南省鄭州市近日發生一起離譜卻值得警惕的醫療事件。23歲男子小鄭（化名）因在網路上看到所謂「偏方」傳言，出於獵奇與好奇心理，竟透過網購購得一條5公分長的活體水蛭，並將其塞入自己的尿道，企圖嘗試不明效果，最終釀成嚴重健康危機。

男子將水蛭塞入尿道　結果爆痛、排尿困難

根據《大河報》報導，小鄭起初並未察覺異狀，還對可能產生的「特殊體驗」抱有期待，但不久後便出現劇烈疼痛與排尿困難等症狀，嚇得趕緊前往鄭州市人民醫院求診。醫生檢查發現，水蛭沿著尿道向內爬行，最終進入膀胱並附著吸血，同時分泌抗凝血物質，導致症狀迅速惡化。

經檢查後，泌尿外科副主任醫師馬曜輝為患者施行經尿道膀胱異物取出手術，所幸過程順利，尿道阻塞的狀況獲得解除，疼痛隨即緩解。小鄭事後坦言，對自己的魯莽行為感到後怕與懊悔。

泌尿外科主任單中傑指出，這類案例並非個案，醫院每年都會接診多起因異物進入尿道而需手術處理的患者。他強調，此類手術存在一定風險，可能對尿道與膀胱造成二次傷害，甚至留下慢性疼痛、排尿功能障礙、反覆感染或尿道狹窄等長期後遺症，呼籲民眾切勿輕信網路偏方，以免付出沉重代價。

延伸閱讀
飛官辛柏毅剛蜜月返國！全家快熬不過　空軍指「評估後才派任」
白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！　中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光
快訊／曹西平乾兒子發4點最新聲明！
中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要舉債籌錢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

陸華北農村「煤改氣」農民繳不出取暖錢　夜間關爐省錢只能靠電熱毯

陸男夜間飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲　 家屬崩潰：走得很慘

陸公安部公佈2025反詐成果　抓獲金主頭目542人...阻截2170.7萬人民幣

陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉　會吸取深刻教訓改過自新

23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

陸抓獲詐騙車手擋下200萬人民幣現金　被害人看警察上門才知被騙

全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面　醫院檢查暫無毒品戒斷反應

中國增購10船美國大豆　累計總量接近1000萬噸

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

陸華北農村「煤改氣」農民繳不出取暖錢　夜間關爐省錢只能靠電熱毯

陸男夜間飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲　 家屬崩潰：走得很慘

陸公安部公佈2025反詐成果　抓獲金主頭目542人...阻截2170.7萬人民幣

陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉　會吸取深刻教訓改過自新

23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

陸抓獲詐騙車手擋下200萬人民幣現金　被害人看警察上門才知被騙

全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面　醫院檢查暫無毒品戒斷反應

中國增購10船美國大豆　累計總量接近1000萬噸

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

炒房不如炒股？　法拍數據揭資金轉向

07LINE韓星高中畢業啦！　IVE Leeseo羞曝成年願望

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」　懷孕3月悲訴：不知生父是誰

鐵馬行動倒數3天　陳亭妃：1／11騎完台南37區集結市政府

【墜海遇冷氣團】F-16飛官失聯逾12小時！救援畫面曝光

大陸熱門新聞

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面 醫院檢查暫無毒品戒斷反應

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

陸男飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」 官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

網傳「柬埔寨20歲網紅」曾是電詐高層女友

全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

更多熱門

相關新聞

辛柏毅忙到近日才度蜜月　返台2天即失事

辛柏毅忙到近日才度蜜月　返台2天即失事

空軍一架F-16戰機昨（6）日晚間執行夜航訓練時突然失聯，29歲飛行員辛柏毅上尉失聯至今。由於辛柏毅2日才剛與妻子度蜜月結束返台，5日回到部隊後，隔天就展開訓練，遭質疑無複訓就臨時啟動派飛任務。對此，空軍司令部今（7）日強調，夜航訓練任務都是提前規劃，並非臨時派遣，且6日上午確認辛柏毅執行雙座帶飛任務正常後，才安排晚間的夜航訓練。

安捷航空自願加入搜救辛柏毅　誓言：一定帶你回家

安捷航空自願加入搜救辛柏毅　誓言：一定帶你回家

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

38年老牌旅行社爆財務危機　已遭「勒令停業」

38年老牌旅行社爆財務危機　已遭「勒令停業」

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

關鍵字：

水蛭尿道周刊王

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面