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板信銀搶案揭台灣黑槍問題　台灣1年11人淪改造「操作槍」下亡魂

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▲中山警方指出歹徒搶銀行所使用的是台灣市售鋼構M4操作槍的改造手槍。（圖／翻攝網路）

▲警方指出歹徒搶銀行所使用的是台灣市售鋼構M4操作槍的改造手槍。（圖／翻攝網路）
 

記者張君豪／台北報導

30日上午台北市中山區板信商業銀行大直分行遭開著偷來計程車的歹徒持改造操作槍行搶，歹徒手段兇殘開槍射擊銀行內保全員大腿，並射擊天花板示威後逃逸，儘管銀行員第一時間按下警鈴通報，並描述歹徒穿黑上衣戴口罩、持M16步槍行搶，但警方鑑識人員發現：現場遺留彈殼為9MMM手槍子彈，據此研判歹徒所持為近年台灣大量查獲、道上兄弟鍾愛使用的全鋼製仿真操作槍所改造。

▲▼台北板信銀行30日上午發生搶案。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲台北板信銀行30日上午發生搶匪開槍洗劫銀行搶案。（圖／記者黃彥傑攝）

警方人員私下透露，由於現行槍砲彈藥刀械管制條例對擁有制式槍枝罰則相當重，歹徒和有心人士紛紛透過持有改造槍枝來達犯罪目的，倘若落網刑責相對也輕。加上警方曾嚴打掃蕩市售模擬槍，但道高一尺魔高一丈；從2011年起台灣市面開始出現業者新推出的「操作槍」產品。

警方指出，民眾只要打開網拍平台或購物網，很容易找到種類繁多的操作槍，這些槍枝多以金屬甚至標榜「仿真槍」材質以鋼鐵製造，強調一比一仿真槍比例，內部機構幾乎和真槍一樣，和警方取締的「模擬槍」差別僅是在於，業者僅封死槍管並拿掉真槍撞針等擊發零件，倘若有心人要加以變造就可成為火力搶大武器。

▲▼ 北市板信銀行搶案，作案用計程車遭尋獲 。（圖／民眾提供）

▲警方在桃園市龜山區大崗國中旁查扣歹徒犯案車輛。（圖／民眾提供）

根據警政署刑事局統計資料，台灣光是2019年整年查獲的非法槍枝高達1450把，其中由模擬槍、操作槍改造的就高達1133把，改造模擬槍、道具槍佔總查獲非法槍枝數量78%、而走私進口的制式槍枝僅佔查獲總數量的11%。2019年全年全台有11位民眾被非法改造模擬槍打死，這類模擬操作槍衍生的社會治安問題日益嚴重。

警方從2011年「操作槍」商品出現後進行統計，查獲改造槍枝數量又從該年的1,133枝，上升至2017年的1,632枝，其上升的幅度約達44%以上，警方根據數字指出，「操作槍」已經占據每年台灣警方查獲非法槍枝的7成數額，這類產品對於台灣改造槍枝氾濫衍生的社會問題難辭其咎。

警方指出，關鍵問題在於《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條之1「模擬槍」須具備「打擊底火」要件，有部分業者刻意製造一種不具「打擊底火」的操作槍流通於實體店面或網路拍賣平台，但換上撞針和槍管就變成具殺傷力「火藥式槍枝」30日發生在中山區板信銀行大直分行搶案歹徒就是持改造操作槍犯案。

刑事局表示：目前台灣治安現況，歹徒發現取得操作槍成本遠低於購買制式槍枝，導致改造「操作槍」成為當前不法分子最青睞之犯罪工具。修正該條例將操作槍納入模擬槍查禁管理勢在必行。

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