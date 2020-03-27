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居家檢疫看過來！罰單、汽燃費可「延後6個月繳納」

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會_陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，居家檢疫者不可擅自外出。（圖／記者徐斌慎攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部公路總局表示，民眾若因居家檢疫、隔離或禁止入境等因素，可延時辦理「車輛定期檢驗」、「交通違規、違反公路法或強制汽車責任保險法罰鍰繳納與裁罰」、「汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」、「道安講習」等業務，展延時間為6個月。

因新冠肺炎疫情影響，造成部分民眾須配合進行居家檢疫、隔離或禁止入境處理相關監理業務，為照顧民眾權益，交通部公路總局特提出「因應民眾受新冠肺炎防疫措施影響之各項公路監理業務權益措施」，提供民眾得展延辦理。

請繼續往下閱讀...

臨檢、交通取締、違規、治安、警察（圖／記者黃克翔攝）

▲公總表示，被隔離者可延後繳納罰單。（圖／記者黃克翔攝）

公路總局表示，民眾若因居家檢疫、隔離或禁止入境等因素，致未能依限處理相關監理業務，只要持醫療機構、出入境管理機關、地方衛生機關開立之證明文件或其他足資證明治癒出院、入境、解除居家檢疫或隔離之證明文件，就近向公路監理機關申辦，就可延後辦理部分指定業務。

公總表示，包括「車輛定期檢驗」、「交通違規、違反公路法或強制汽車責任保險法罰鍰繳納與裁罰」、「汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」、「道安講習」等業務，均可展延至原因消滅後6個月內辦理完成。

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