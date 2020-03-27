ET民調／66.1％「有條件」支持口罩寄給海外同胞　93％暫緩政治活動

▲民眾去便利商店領取預購口罩（圖／記者劉維榛攝）

記者張乃文／台北報導

新冠肺炎疫情影響下，許多活動為避免群聚也因而延後或暫停，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，66.1％民眾支持在有前提條件下，開放民眾將防疫物資寄給海外親友。另有高達93.0％民眾認為現階段所有政治性活動應該暫緩進行。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月25日至26日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,484份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.54％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

新冠肺炎疫情對各界皆產生影響，不僅觀光產業受到衝擊，政治界也有許多活動因而取消，總統蔡英文日前宣布，暫停520就職典禮籌辦，若疫情出現疑慮，則不會舉辦大型群聚活動；台北市議員也跨黨派串連「暫停跑攤」，而高雄的「罷韓」活動也讓外界擔憂是否會持續進行。

對此，《ETtoday新聞雲》最新民調也顯示，高達93.0％民眾認為現階段台灣應以防疫為第一優先，所有政治性活動都應該要暫緩進行。

對於有立委詢問行政院長蘇貞昌是否可以開放寄送口罩給海外親友，行政院長蘇貞昌日前表示，目前還沒辦法但有在計畫，未來可能讓國人在一定數量和期間寄口罩給一定關係的親人。

根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，「新冠肺炎疫情在國際間蔓延，留學生、海外國人買不到口罩可能導致感染，您是否認同政府應該趕快擬訂政策，在有前提條件下，開放民眾將防疫物資寄給海外同胞？」有66.1％民眾回答支持在有前提條件下，開放民眾將防疫物資寄給海外親友，另有31.8％民眾表示不認同。

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