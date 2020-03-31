觀光局主管指示下屬接兒雙確診　邱顯智：基本上構成國賠事件

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

針對觀光局桃園機場旅服中心員工因接待從菲律賓返國的觀光局主管兒子而確診新冠肺炎，時代力量立委邱顯智31日受訪時，再次呼籲觀光局及該名主管給國人交代，此外，《公務人員保障法》中有很多清楚規定，「這樣的狀況導致他確診、造成生命或健康危害，基本上是會構成國賠事件，觀光局必須給國人清楚交代。」

交通部說明，觀光局該名主管為該局駐機場旅服中心之上屬長官，卻指派下屬單位同仁接待其親友，顯不符公務原則；正值邊境戮力防疫之際，此等公器私用之情事，應受嚴厲處分。交通部已指示觀光局將該主管撤除原主管職務，並降調接受後續調查。

對此，邱顯智表示，現在不管中央、地方都努力防疫，在這種情況下耍特權非常不應該，此外，3月1日在菲律賓已經有發燒等症狀，進入機場卻沒有如實告知，還影響到5歲小孩，觀光局必須要給國人交代。

邱顯智表示，目前這位主管持續神隱，他也應給大家交代，為何能指示下屬接待主秘兒子，「奇怪的是，兒子既然有辦法出國，難道不能自己回來嗎？」

邱顯智強調，《公務人員保障法》中有很多清楚規定，這樣的狀況導致他確診、造成生命或健康危害，基本上是會構成國賠事件，觀光局必須給國人清楚交代。