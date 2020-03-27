ET民調／78.2％民眾認同「封城措施」　76.4％支持蔡英文發布緊急命令





▲《ETtoday新聞雲》民調顯示，78.2％民眾認同封城措施。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

新型冠狀病毒疫情持續延燒，台灣近日確診人數快速上升，許多人關心政府是否會封城或頒布緊急命令。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，若疫情持續擴散，有78.2％民眾支持封城措施。此外，也有76.4％人認同總統蔡英文發布「緊急命令」。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月25日至26日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,484份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.54％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

對於新冠肺炎在台灣確診人數每天都直線上升，根據《ETtoday新聞雲》的民調數據顯示，高達75.4％民眾擔心感染新冠肺炎，和前次（3月16日至19日）調查相比，增加了3.4％。

台灣未來是否要實施封城措施已成近日民眾最關心的議題之一，雖然衛福部長陳時中日前表示，是否走向封城會根據實際疫情發展來做判斷，台灣距離全面封城還很遠。

最新的調查數據也顯示，若新冠肺炎疫情在台灣持續擴散，有高達78.2％民眾支持封城措施。

有關「緊急命令」的部分，發布的目的主要是因為國家處於緊急狀態，現有法律制度不足以排除危難或應付重大變故，台灣過去曾發出四次「緊急命令」，分別是1959年八七水災、1978年中美斷交、1988年蔣經國總統過世、1999年921大地震。

調查結果也顯示，若疫情持續擴散，有76.4％民眾認同蔡英文發布「緊急命令」，讓政府單位處理疫情能更有行政效率。

由於新冠肺炎在海外擴散，不少台灣留學生與海外同胞紛紛返回台灣避開疫情，然而仍有許多台灣同胞因為種種因素仍滯留海外。日前，行政院長蘇貞昌對此表示，「目前還沒辦法，但有在計畫，未來可能讓國人在一定數量和期間寄口罩給一定關係的親人」。

對此，《ETtoday新聞雲》的民調數據也指出，66.1％民眾支持在有前提條件下，開放民眾將防疫物資寄給海外同胞，另有31.8％民眾表示不認同。

談到日前北部某高中因有2名學生確診新冠肺炎而全校停課後，後又有北部某國中因學生的旅遊史而啟動「預防性停課」措施。政治大學至3月25日統計，需居家檢疫之師生共54人，使許多課程都受到影響。

調查結果也顯示，有77.8％民眾認為在防疫的關鍵時刻，應該要採取預防性各級學校全面停課的措施。然而，中小學等停課措施，學童的照料問題，對於雙薪家庭將會是一個考驗，政府需要更全面的配套措施。

另外，北市警方日前查獲新北市男子於居家檢疫期間至夜店狂歡，引發民眾對於新冠肺炎群聚感染的恐懼，中央流行疫情指揮中心日前宣布，室內超過100人以上的活動建議停辦，並表示目前全台101家夜店、酒店、KTV已經停業，其中91家為自主停業、10家是依地方政府要求停業。

在娛樂場所部分，根據調查結果，高達93.5％民眾認同如大型酒店、夜店、PUB等，容易引起群聚感染的封閉型營業娛樂場所，於疫情嚴重期間應該要暫停營業。至於政治性活動，在現階段疫情嚴峻下，高達93.0％民眾認為，台灣應以防疫為第一優先，所有政治性活動都應該要暫緩進行。

隨著新冠肺炎急速擴散，對全球經濟造成了重大衝擊，《ETtoday新聞雲》民調指出，有35.2％民眾表示目前收入已經受到新冠肺炎疫情影響，和三月初（3月6日至9日）調查的結果相比多了8％。

收入有受到影響的民眾中，收入受到影響的原因，前三名依次為：「金融投資理財」31.0％、「業務獎金受到影響」26.7％、「無工可開」10.9％。

和《ETtoday新聞雲》前兩次調查結果相比（3月6日至9日，以及3月16日至19日），收入受到影響的部分為「業務獎金」的比率越來越高，「無工可開」的比率則漸漸降低。

根據調查，有83.3％民眾認擔心未來收入會受到新冠疫情擴散，經濟衰退的影響（含「非常擔心」41.9％，以及「有點擔心」41.4%）；另有15.4%民眾表示不擔心（含「不太擔心」12.3％，以及「非常不擔心」3.1％）

回顧《ETtoday新聞雲》3月6日至9日調查結果，有66.1％民眾擔心未來收入受到疫情擴散，經濟衰退的影響；3月16日至19日調查，民眾擔心的比率為65.3％。和前兩次相比，擔心未來收入受到影響的民眾多了17至18%，且增加的部分都是來自於「非常擔心」的比例，顯現出隨著疫情發展，民眾對未來經濟的焦慮感有增無減。

為協助新冠肺炎受災個人的財務困境，以目前政府規劃，民眾可以申請延緩繳稅、利息降低，以及瓦斯費減免等紓困方案。對此，調查結果也顯示，有78.0％民眾認為，政府對一般民眾的紓困方案對受災個人有幫助（含「非常有幫助」33.3％，以及「有點幫助」44.7％）。

不過，從交叉分析可知，23.5％因為新冠肺炎收入受到影響的民眾，認為紓困方案對受災個人並沒有幫助。

至於有營運困境的企業可向政府申請貸款延展、營運資金貸款、振興資金貸款，若是連續兩個月營收比去年少15％的企業，還可以申請水電費折扣，調查結果也顯示，有79.2％民眾認為，政府對企業的紓困方案對受災企業有幫助（含「非常有幫助」33.7％，以及「有點幫助」45.5％）。

值得一提的是，儘管民眾已經高度肯定政府第一階段的經濟作為，但是台灣救市的力道和歐美比起來仍有不足。美國日前已通過紓困法案，每人將發放1,000至1,200美元現金，針對高所得民眾，獲得的現金會依所得級距遞減。根據調查結果，有82.6％民眾認為，台灣政府也應該要直接發放現金或是消費券，刺激國內消費。