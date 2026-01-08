　
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google、臉書帳戶為何成駭客首選？一個帳號綁太多服務風險加倍

▲▼Google搜尋。（圖／取自免費圖庫Pexels）

 ▲Google 帳戶為美國最常被鎖定目標。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

Google 與 Facebook 帳戶，已成為美國使用者最常被駭客鎖定的目標。數據分析機構 Click Insight 研究美國 2024 年 11 月至 2025 年 10 月的搜尋趨勢發現，與「帳號遭駭」、「帳號被盜」相關的搜尋中，以 Google 帳戶數量最高，其次則為 Facebook，顯示高度整合、多服務共用的帳號，正成為駭客優先下手的對象。

Google 帳戶搜尋量居冠　遠高於其他平台

研究結果顯示，Google 帳戶每月與遭駭相關的搜尋次數超過 8.4 萬次，明顯高於其他平台，排名第二的 Facebook 僅約 4 萬次，兩者差距超過一倍。

分析指出，Google 帳戶之所以成為駭客首選，與其「單一登入（SSO）」角色密切相關。單一帳號即可存取 Gmail、Google Drive、Google Photos、行事曆等多項核心服務，同時也廣泛作為第三方網站與應用程式的登入憑證。一旦帳號遭入侵，等同同時開啟多個數位服務入口，使其成為極具價值的攻擊目標。

美國最常被鎖定帳號平台前 10 名

▲▼美國最常被鎖定帳號平台前 10 名。（AI協作圖／記者吳立言製作，經編輯審核）

▲數據來源： Click Insight ，依每月與帳號遭駭相關搜尋量排序

根據 Click Insight 的搜尋趨勢分析，美國使用者最常關注的帳號安全風險平台如下：

其中，Snapchat、Apple、Amazon、TikTok 與 Fortnite 雖未公布具體搜尋量數字，但依整體搜尋趨勢排序，仍列入美國最常被關注的帳號風險平台前十名。

社群平台與遊戲服務同樣成高風險對象

在 Google 之後，Meta 旗下的 Facebook 帳戶排名第二。研究指出，Facebook 不僅擁有龐大用戶數，也與 Instagram 等服務高度整合，同樣具備跨平台登入特性，使帳號安全風險放大。

第三名的 Roblox 則引發研究團隊關注。報告指出，Roblox 用戶中約有四成為 13 歲以下族群，安全意識與帳號管理能力相對不足，可能使該平台更容易成為駭客鎖定的目標。Instagram 與 Microsoft 帳戶則分別位居第四與第五名。

傳統密碼防護不足　多層驗證成趨勢

Click Insight 在報告中指出，僅依賴密碼已難以因應現代網路攻擊手法。密碼重複使用、資料外洩事件頻繁，加上釣魚攻擊手段日益精細，使帳號遭入侵的風險持續升高。研究建議，使用者應採取多層防護策略，包括使用密碼管理工具建立高強度且不重複的密碼、啟用雙重驗證（2FA），並在支援的平台上改用 Passkey（通行金鑰）等無密碼登入方式，以降低帳號被盜用的可能性。

大型平台帳號長期遭駭客鎖定，已不再只是資安專業領域的問題，而是所有網路使用者日常必須面對的風險。隨著單一帳號串連越來越多服務，一旦防護不足，影響範圍也將隨之擴大。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

Google、臉書帳戶為何成駭客首選？一個帳號綁太多服務風險加倍

帳號安全駭客攻擊Google帳戶多層驗證社群平台

