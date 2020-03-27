ET民調／4.6萬人居家檢疫中　民眾怕怕...75.4％擔心感染新冠肺炎

▲桃園吳姓男子擅自離開檢疫處所外出買飲料，被通報後警方迅速找到送回檢疫處所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，目前台灣約有4萬多民眾正在居家檢疫，但不斷有趴趴走的民眾違規。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有75.4％民眾擔心感染新冠肺炎，相較於上次調查數據，擔心比例又多了3.4個百分點。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月25日至26日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,484份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.54％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據指揮中心副指揮官陳宗彥25日表示，居家檢疫人數累積8萬多人，目前仍在檢疫中的有4萬6千多人，居家隔離者也有2122人，多集中在六都。為減少地方村里長工作負荷，指揮中心擬另外成立六都Call Center追蹤個案。

依照指揮中心資料，國內居家檢疫、居家隔離累計發出229張罰單，累積罰款超過1800萬元。居家檢疫開罰人數前三大縣市為台北市( 69人）、新北市（54人）、台中市（33人）；開罰金額前三名為新北市(新台幣319.5萬元)、桃園市(新台幣312萬元)、台中市(新台幣219萬元)；開罰百萬總件數3件。

在不斷有居家檢疫者到處趴趴走傳出的情形下，《ETtoday新聞雲》最新民調數據也顯示，有75.4％的民眾表示擔心感染新冠肺炎，23.3％民眾不擔心，另有1.3％民眾表示不知道或沒意見。值得注意的是，與前次3月16至19日的調查相較，民眾擔心自己「中標」的比例明顯增加3.4個百分點。

另外，在民眾收入縮水的部分，有35.2%民眾表示目前收入已經受到新冠肺炎疫情影響，和3月6至9日調查結果相比，多了8個百分點，與3月16至19日的調查結果相比，則降低了0.6個百分點。

進一步分析發現，收入受到影響的民眾中，前三名依次為：「金融投資理財」31.0%、「業務獎金受到影響」26.7%、「無工可開」10.9%，其餘依序是「找不到工作」9.2%、「被雇主強迫休假」6.1%、「直接被雇主裁員」0.6%。

在整體方面，調查結果也顯示，有83.3％的民眾擔心未來收入會受到疫情擴散、經濟衰退的影響。

若與前兩次ET民調相較（3月6至9日，有66.1％民眾擔心未來收入受到疫情擴散、經濟衰退的影響；3月16至19日調查，民眾擔心的比例為65.3％），擔心未來收入受到影響的民眾多了17至18個百分點，且增加的部分都是來自於「非常擔心」的比例，顯現出隨著疫情發展，民眾對未來經濟的焦慮感有增無減。

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