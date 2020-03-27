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ET民調／新加坡派錢抗疫　82.6%認為政府應直接發現金

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▲新台幣。（ 資料照／記者湯興漢攝）

▲新台幣。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊世界經濟，不少國家陸續研議或推出新經濟政策，降低對民生的衝擊。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，對於政府目前祭出的紓困方案，有78％民眾認為對受災個人有幫助，但同時也有82.6％民眾更希望政府直接發放現金或消費券，刺激國內消費。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月25日至26日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,484份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.54%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年2月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲新冠肺炎政府相關措施調查。（圖／ETtoday民調中心）

▲新冠肺炎政府相關措施調查。（圖／ETtoday民調中心）

針對政府目前為協助新冠肺炎受災個人所提出的對策，包括：一般民眾可以申請延緩繳稅、利息降低，以及瓦斯費減免等紓困方案，《ETtoday新聞雲》最新民調數據指出，有78.0％民眾認為政府有幫助(含「非常有幫助」33.3％，以及「有點幫助」44.7％)，認為不太有幫助者為15.5％、完全沒幫助4.8％，不知道或沒意見1.7％。

儘管上述數據透露民眾已經高度肯定政府第一階段的經濟作為，但是台灣救市的力道和歐美比起來仍有不足。美國日前已通過紓困法案，每人將發放1,000至1,200美元（約新台幣3萬至3萬6元）的現金，針對高所得民眾，獲得的現金會依所得級距遞減。

在亞洲地區，以新加坡為例，第一階段新加坡幣64億（約新台幣1377億元）及第二階段480億（約新台幣1兆元）進行紓困，而星國財政部長王瑞杰（Heng Swee Keat）受訪時也表示，第一階段是用來協助因疫情受創嚴重的家庭及企業，第二階段則會用在薪資補貼，另外亦計劃直接向新加坡公民發放現金。

對於陸續有各國政府採取或考慮派錢抗疫的實際作為，《ETtoday新聞雲》最新民調也指出，有82.6%民眾認為台灣政府也應該要直接發放現金或是消費券，刺激國內消費，而不認同的人占15.2％，不知道或沒意見的則占2.2％。

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▼新冠肺炎政府相關措施調查。（圖／ETtoday民調中心）
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