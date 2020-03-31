為地球寫的17篇散文！中文版收錄「隱藏版篇章」：這星球已退化

▲美國作家強納森‧法蘭岑（Jonathan Franzen）提到，地球已經走入「退化之路」。（示意圖／維基百科）



記者林育綾／綜合報導

美國作家強納森‧法蘭岑（Jonathan Franzen）以撰寫小說聞名，不過近年也以「冒險散文家」的身份撰寫文章，包括對環境變遷的自我省察、鳥類等議題，17篇散文集結出版《地球盡頭的盡頭》，而中文版更收錄原書未收錄的篇章，提到地球已經走入「退化之路」、「人類已成為輸家」。

強納森熱愛文學和鳥類，對氣候變遷等議題也極關注，他踏上「世界的盡頭」南極之後，反而更珍惜鏡頭之外的畫面，更想擁抱人，也一面思考「地球的盡頭」，包括氣候變遷、物種消失等議題，關注具體事物，體認到應該要從「可以贏得小小成績」的事情做起。

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他說「我們要一直為地球做該做的事，但同時也要繼續努力拯救你心愛的『具體事物』――它可以是社區、機構、荒野、面臨困境的某個物種。就算這樣的努力只有小小成績，也是一劑強心針。此刻行的善，固然可說是對抗日後酷熱的一種避險措施，然而真正重要的是，它在當下便成就了善。」

他曾直言「我相信氣候變遷⋯⋯我不相信的是一群頭腦清楚的國際菁英，在全球各地的豪華飯店開開會，就能阻止冰帽消融。」

強納森也認為，「縱使在步向死亡的世界，仍可以有新的愛不斷萌芽。」他的文筆和觀點受到國際媒體盛讚，其中《大西洋》月刊提到「法蘭岑的散文充滿睿智……行雲流水，令人驚喜。」

《地球盡頭的盡頭》中文版即將在4月由新經典文化發行，17篇散文包括數篇對鳥類的實地探訪、3篇歷史上重要創作者的深刻剖析，以及對環境變遷的自我省察。

而中文版收錄原書未收錄的散文〈倘若我們不再假裝〉，原載於紐約客雜誌，引起網路社群激烈討論，當中提到地球已走入「退化之路」，我們還能為此刻的地球做什麼？更揭示氣候變遷這場戰役「人類已經成為輸家」。

▲強納森‧法蘭岑《地球盡頭的盡頭》中文版4月將在台發行。（圖／新經典文化提供）