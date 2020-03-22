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「聊天氣」最不熟！檢視關係10階段：真正的親密是在對方面前沒有恐懼

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▲▼情人節,情人,情侶,另一半,美照。（圖／pixabay）

▲一段關係通常會經歷10個階段。（示意圖／pixabay）

文／黃啟團

摘自／寶瓶文化《別人怎麼對你，都是你教的

通常，我們在談論戀情時，說的都是與愛人交往的愉快與心碎；談論職場時，說的是同事間的競爭，以及和老闆的關係維持；談論家庭時，說的是與父母、與伴侶相處的點點滴滴……無論描述生活的哪一部分，似乎都離不開「關係」這個主題。那麼，關係是如何影響我們人生的？

請繼續往下閱讀...

哈佛大學的羅伯‧威丁格（Robert Waldinger）教授在TED上曾分享過一個持續進行了75年的實驗。實驗的結論是：生活最幸福的人是那些把心力投入關係中，尤其是家人、朋友和周圍人群的人。也就是說，一個人與他人的關係，直接影響他的人生幸福程度。

實際上，哈佛大學的這項研究成果，正印證了大部分心理學流派的關係理論。大部分心理學流派都在強調「關係」的重要性，甚至有不少流派認為，與父母的關係決定了一個人的幸福指數。當然，並不是所有人都同意這種觀點。豆瓣網曾經有過一個很熱的論壇小組，叫「父母皆禍害」，一群年輕人訴說著被父母禍害的成長經歷，面對不堪回首的童年，他們無法做到與父母和解，他們甚至認為，不需要與父母和解，照樣可以成功。

我不是專家，我不知道與父母的關係狀況是否真會影響一個人的幸福程度，但我確實見證了不少因為改善與父母的關係，人生也隨之改變的故事。

我公司曾經有一個高層管理人員，快40歲了，但一直沒能發展一段成功的親密關係。她也談過幾段戀愛，但每每在結婚前夕戛然而止。她幾乎從不談論家人，每年春節闔家團圓的日子，她會選擇旅行；她的朋友圈從來沒有家人的消息，我們都以為她是一位相當享受單身的女性。

有一天，她突然找到我，說：「團長，我要回家一趟。」她用的是一個陳述句，顯然不希望我拒絕她。我很愕然。當時我母親的健康出現一些狀況，我正想盡各種辦法擠時間照顧母親。她是公司一位重要的主管，我希望她能夠幫我分擔一些工作。

「能不能稍微往後挪一點時間？你知道最近我經常不在公司。」我跟她商量。她躊躇良久，低聲說道：「我擔心下一刻就沒有勇氣了。」原來，她從小就被父母過繼給沒有兒女的叔叔。因此，她一直認為是親生父母拋棄了她，對他們有很多的怨氣。工作後，她幾乎跟家裡完全切斷了聯繫。

「這段時間，您對您母親的照顧給了我很多觸動，我想嘗試一下，努力一下。」她的聲音裡明顯能聽出偽裝的堅強。這股勇氣並不堅定，我趕緊在她的請假條上簽名。

一週後，她回來了，雖然滿臉疲態，但眼睛裡的神采非常明顯。「我問了父母，為什麼選擇送走我。父母告訴我，當時家裡有三個孩子，叔叔沒有孩子，很希望能有一個孩子。而我是老大，懂事，不會給叔叔添麻煩。我找到了想要的答案。」她說得很快、很輕鬆。這次回家之後，她的運氣似乎一下好了起來，不久後便結婚了，現在已經有了自己的孩子。

沒有好的關係，就很難有好的人生體驗

沒有親密關係的人的確也可以成功。我曾經跟一位美國心理學導師合作過，她是一位60多歲的單身女性，是某個心理學領域的權威專家。從專業的角度看，她很棒，講課的風格、對個案的處理能力，都深受學生喜愛。在大多數人的眼裡，她絕對算是一位成功者。

我跟這位導師合作過一年，之後卻遺憾地不再合作了。因為她認定的事情基本上是不可以改變的，於是，每當我們需要她根據市場回饋調整課程的時候，哪怕是很小的事情，比如教室布置的調整，都很難協調。一些事務上的協商經常演變成衝突，讓雙方在合作過程中相當不愉快。但她畢竟是一位很有專業素養的心理學家，所以她一直很坦誠，每次衝突後，都會對我說類似的話：「團長，我從來沒有進入過婚姻，不知道怎麼跟人相處。我喜歡一個人生活，不習慣別人改變我的東西。」我聽到了她的潛台詞：你們只能按我說的去做。這種無法商量的合作關係，我只好選擇放棄。

從外在條件來看，她是成功的，也許她也很享受一個人獨處的時光。但人總需要與人相處，如果每次與人相處都不愉快，這算得上成功嗎？什麼是成功？財富、權力、名聲這些社會認同的標準嗎？一個人如果獲得了平常人無法擁有的財富、權力、名聲、地位，親密關係不幸福，跟身邊的人也沒辦法做到和諧相處，那財富、權力還能帶給他幸福感嗎？這種社會意義上的成功真的有意義嗎？

我的答案是否定的，因為在我看來，關係並不是人生的某一個部分，我們甚至可以說關係就是人生本身，因為我們就是在關係中體驗生命的。一個人如果沒有好的關係，就很難有好的人生體驗。正如布芮尼‧布朗說的那樣：「關係賦予我們生命的意義。」

每一段關係都會經歷十個階段，你身處哪個階段？

既然關係對一個人如此重要，那該如何擁有一段美好的關係呢？從婚姻關係中，我們可以看到關係發展、演變的一些規律。兩個人從吸引到分開，通常會經歷十個階段。當然，一些自我價值高的人未必會走到最後幾個階段。

一、吸引期：異性間的自然吸引力。

二、欣賞期：荷爾蒙的影響，產生「光環效應」，只看得到對方的好，也就是所謂的「情人眼裡出西施」。

三、習慣期：開始磨合，愛情變成親情，兩個人的好或不好都彼此習慣。

四、期望期：對於無法習慣的部分，希望對方改變，希望對方變得更好。這個階段的關係還是有希望的。

五、失望期：當期望得不到滿足時，就會變成失望。這時，關係從正面、積極開始向負面、消極轉變。如果失望加深，關係進入下一個階段。

六、幻覺期：隨著失望的累積，很容易會給對方貼上一個負面的標籤，然後蒐集證據證明你的判斷是對的，事實上這種證據是幻覺。

七、臨界線：臨界線是一個猶疑的階段，離還是不離，分還是不分，左右搖擺，是不確定的階段。一旦跨越臨界線，就是下一個階段了。

八、確認期：下定決心離婚或分開的話，就不抱任何幻想了。兩個人分別蒐集證據，來證實當時產生的負面幻覺都是真的。這就是確認期。

九、破裂期：當蒐集的證據足夠到可以確認時，就進入這個階段。大部分關係到這個階段就結束，如果一個人的自我價值比較低的話，就會進入下一個階段。

十、憎恨和報復期：「我得不到的，你也別想得到。」「你讓我沒好日子過，我也不讓你有好日子過。」於是有意無意地去破壞對方當下的生活。

這十個階段的關係演變，也可以從兩個人的談話內容中辨識出來。美國家庭治療心理學家薩提爾女士發現，一段關係中，兩個人從結合到分開，一般會經歷下面幾個階段：

談天氣，談事實，談觀點，談感受，談觀點，談事實，談天氣。

兩個初識的人從談天氣到談感受，到敢於在對方面前表達自己的脆弱，兩個人之間的連結就發生了，這是關係最美好的階段。

如果無法維持，一段美好的關係就開始朝相反的方向走。當兩個人之間不再分享感受時，關係開始走向疏遠。如果連自己的觀點也不願意表達，只談論一些不可爭辯的事實，甚至只談天氣，那這段關係就開始走向破裂了。

與父母的關係，是所有關係的源頭

瞭解了以上規律後，我們就知道該如何修復一段關係了。兩個人相處有希望就會有失望。在失望期，大多數人都不敢向對方表達自己的期待和真實感受，任由失望不斷累積，從而讓關係進入幻覺期，一步步走向惡化，最終導致破裂。
因此，修復關係可以試試下面的方法：

一、敢於表達自己的感受

出現分歧，人們總喜歡講道理、找對錯。其實講道理是沒有用的，因為每個人都有自己的道理，都想證明自己是對的。在關係中講道理，只有永遠吵不完的架。你可能會贏了爭吵，但會輸掉關係。相反地，如果我們能做到穿越觀點，允許並接受分歧的存在，在感受層面才能與對方建立連結。婚姻是一種情感關係，我們要講的是「情」，而不是「理」。只有動之以情，才能曉之以理。

二、把抱怨變成請求

我們太習慣抱怨了，而抱怨帶有指責的味道。所以，我們要把抱怨變成請求。每個人對關係的另一方都會有所期望，假如雙方（尤其是女性）都不願意把內心真實的期望表達出來，告訴對方，而對方摸不清、猜不透你的期望時，期望就變成了失望，失望就會滋生出抱怨。要知道，你不說，別人也許永遠都不會知道你心中所想。如果能把抱怨變成請求，在失望期進行良好、有效的溝通，坦誠地表達自己內心真實的期待，通常另一方會想盡辦法去滿足對方的要求，關係就會朝好的方向發展。

三、勇敢地敞開自己

所謂親密，就是你在另一個人面前沒有恐懼。當我們能夠敞開自己，毫無保留地坦誠自己，就能與對方連結。有了連結，才是真正的親密。

兩個陌生人都能創造一段關係，何況是處在關係中的兩個人？只要你能拿出當初戀愛時的勇氣，我想，沒有突破不了的關係的。當然，如果你不願意去嘗試、去行動，關係就不會有改變。誰也無法叫醒一個裝睡的人。

在所有的關係中，最關鍵的是與父母的關係，這是所有關係的源頭，我們從這裡學會如何與人相處，並把這種模式複製到其他任何關係中。所以，與父母的關係會直接影響我們的兩性關係、朋友關係，甚至是合作關係。要改善關係，最好從改善與父母的關係入手。

我並沒有足夠的證據證明，一個人的成功、幸福是否與接納父母有關。我只知道，與父母的關係是眾多關係的一種，大多數人際關係問題都可以從我們與父母的關係中找到原因。如果一個人能勇敢地去突破他跟父母的關係，那其他關係也會跟著改善，因為和父母的關係是一切關係的源頭，改善與父母的關係就是改變了基本的關係模型。

當然，我不強求所有人接納自己的父母。但是，如果某一天你能鼓起勇氣去穿越關係的屏障，去修復跟父母的關係，你的人生肯定會發生改變。因為，每一層關係的突破，都會讓你感受到無窮的喜悅。

讓我們像馬克‧吐溫曾告誡世人的那樣生活吧──時光荏苒，生命短暫，別將時間浪費在爭吵、道歉、傷心和責備上。用時間去愛吧，哪怕只有一瞬間，也不要辜負。

★本文摘自寶瓶文化出版《別人怎麼對你，都是你教的》，作者黃啟團，擁有20多年資歷的黃啟團是重量級心理學導師，人稱「團長」，3千多萬用戶「壹心理」聯合創辦人。「任何一段糟糕的關係，必有你的一份功勞。」「如果在你的身上，同樣狀況一再發生，要留心：這可能就是你的「內在模式」。

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