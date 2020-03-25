小農能做大事讓地球回春！花蓮結合社群力量提升有機小農市場

▲講座邀請合樸農學理事長陳孟凱博士，傳授小型加工場所的相關法規流程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府24日在大禮堂辦理「友善小農-農產加工社群協力」講座，邀請合樸農學理事長陳孟凱博士，以及在地小農齊聚一堂，傳授小型加工場所的相關法規流程，搭配影音溯源管理《真食誠現》提升消費者信任，讓友善耕作小農被市場看見，建立共贏的預購取貨機制。

「小農能做大事，小農能讓地球回春！」花蓮從去年全國有機論壇、慢食論壇，到今年成立花蓮縣有機農業促進專案辦公室，著重的均是「Future Nature」概念，也就是越天然的環境，越具發展潛在性，尤其更能體現在疫情延燒的今日，走向大自然更成為心之所嚮。

▲縣長徐榛蔚除希望透過培訓課程，結合社群力量創造更多的產業效益，提升農友的生活品質。

講師陳孟凱博士致力推廣有機飲食與農業，創辦了東籬農園，並以「推動CSA社群協力農業，實踐教育與推廣」獲得農委會農業優秀人員獎。現任合樸農學市集理事長、樹合苑創生學苑創辦人以及豐泰文教基金會永續農業友善食農執行顧問。

此外，因應新冠肺炎疫情，花蓮縣政府縮小授課規模，為讓更多農友可以透過線上觀看，於花蓮縣政府、首長的官方臉書提供直播連結，歡迎農友上網收看、學習。

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