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女網友私訊最愛問「他」　兩性作家：改變1字拿回感情主動權！

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▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲兩性作家李愛玲提到，女人的聚焦大多是「他」。（示意圖／unsplash）

文／李愛玲

摘自／寶瓶文化《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放

寫微信公眾號文章兩年多，在我接到的全部情感傾訴和諮詢的讀者中，只有四位男性。其餘的，清一色都是女人。
因為男讀者留言少，所以僅有的幾條，給我的印象極深。

請繼續往下閱讀...

其中一位，說他女朋友年紀小，總愛耍任性，實在讓人受不了。他問：我如何提分手，她更容易接受？還有一位，講了他暗戀的女神的諸多細節，對方卓然不群、追求者眾，他關心的是：我要怎麼追，才更有機會？

再看看女人的問題——

‧相戀三年的男友劈腿，女孩傷心欲絕：他到底有沒有愛過我？

‧結婚十年的老公出軌，女人悲憤交加：怎麼做才能把他奪回？

‧相親剛認識幾個月的對象提出性要求，女孩左右為難：他一再想要，能不能給？

我並不是指事件本身。

女人在感情裡，對感受的敏銳、對安全感的需求，都比男人多得多，女人的煩惱自然也比男人多得多。我想說的是，把男女提問的句型比較一下，就看出差別了。

即使同樣是問題諮詢，男人的主詞永遠是「我」，而女人的聚焦卻大多是「他」。

別小看這一個字，它暴露的，是一個人在情感狀態中的潛意識。

以「我」為開場的人，關注的首先是自身，他將自己置於主場之上。

以「他」為主體的人，其實未必愛得多深，而是習慣了附屬者的身分。

那些在婚姻中被動的女人，都沒把自己放在感情的主場，自然也難以擁有主動權。

她們太過於把焦點集中在男人身上——

‧他怎麼能這樣對我？

‧他為什麼可以說變就變？

‧怎麼樣才能讓他回心轉意？

‧如何做才能讓他離不開我？

每當看到這種話，我都覺得，女人千百年來，千辛萬苦取得的覺醒和進步，頃刻間全退回去了。那些獨立自主的自我意識，全被打回了軟趴趴的原形。

曾有一個結婚不滿一年的妻子問我，要不要去做豐胸手術，因為她老公總嫌她胸太小，她總害怕因為這點被拋棄。當你想用胸前四兩來留住男人的時候，其實就已經輸了。你不是輸在A-CUP，而是輸在討好的姿態。

即便你從整形醫院出來之後波濤洶湧，他依然會嫌你腰不夠細，腿不夠長，床上不夠騷，人後不會浪。當一個女人在婚姻裡，只關注「他」，而不敢提「我」，不能挺直腰桿與男人並肩而立談問題，那就無從談平等。

才女明星徐靜蕾在自導自演的電影《一個陌生女人的來信》裡，就表達了特立獨行的愛情觀：我愛你，但與你無關。她將這部茨威格的同名小說（台灣譯為《一位陌生女子的來信》），移植到1930年至1948年的北京：「我要你一輩子想起我的時候，心裡沒有憂愁，我寧可獨自承擔一切後果，也不願變成你的一個累贅。我希望你想起我來，總是懷著愛情懷著感激，在這點上，我願意在你結交的所有女人當中，成為獨一無二的一個。」

沒有苦情，也不是負氣，更不為誰而活。就像她如今說：我們為什麼要做討人喜歡，而不是自己喜歡的女孩呢？

還有劉嘉玲。許多年一直被批評配不上儒雅深情的梁朝偉。坎城影展上三人牽手的照片被一再研究，外界紛紛定論：梁朝偉的真愛是張曼玉。

她無所謂。2008年與梁朝偉在不丹大婚；數年後，與張曼玉合影並配文：歲月極美。

她在訪談中大氣淡定，款款道來：我選擇了梁朝偉。她自始至終都是自己的主人，女王風采裡透著人生智慧——我為我自己負責，不必等待任何人來救贖和選擇。

畢卡索曾經無情地評價女人：女人就是承載痛苦的機器。在他的情史中，所有被他折磨過的女人，都難逃悲涼結局，非死即傷。但有一個倖免的女人是芳斯華‧吉洛。

畢卡索為她作畫時，曾說：「我看你不是坐著的，你根本不是被動型的人，我只看見你站著。」沒錯。她是唯一一個主動拋棄畢卡索的人。即使為畢卡索生了兩個孩子，依然清醒決然地離開這個情感暴君。她知道自己要什麼，絕不會在一個暴戾自私的男人那裡委曲求全、苟延殘喘。

吉洛自己也是個畫家。離開畢卡索之後，她依舊成績斐然：一生舉辦了50多次展覽，出版12本著作，被法國總統授予國家榮譽勳章。她說：我之所以是今天的我，不是因為我曾與畢卡索生活過。

縱然我們永遠無法成為吉洛、徐靜蕾、劉嘉玲，但對女人，無論生於何等年代，無論何種年齡身分，真正主宰命運的，都是那些永遠將自己置於人生主場上的人。

當感情困頓，別急於問他還愛不愛你，你先問自己，你還要不要他。當男人出軌，先不必問他願不願回歸，你先問自己，你肯不肯原諒。

如果你以附庸姿態，仰面等待他人垂憐，如果你以男人最終選擇誰而定勝負，那麼男人選擇不分手、不離婚，保留你的正宮地位，你就算贏了。

但敢於聽從內心真實的聲音，以自己的最終幸福論成敗的人，永遠讓自己保有選擇的權利和機會。成熟的婚姻，是兩個獨立平等的人，在愛中彼此支撐，互相依賴，而不是一方依附於另一方生存。

掌握主動權，不是霸道強勢，不是事事都要說了算，而是永遠遵從自己的內心，永遠對自己負責任。付出時心甘情願，告別時無憾無悔。

當你來問愛不愛、離不離、繼不繼續的問題時，我會告訴你：

從你慣用的句型裡，先把主詞裡的「他」，替換成「我」——

‧在這段感情裡，我快不快樂。

‧在這些問題中，我作何取捨。

‧我想要什麼，我要如何去得到，我願意為此付出什麼。

當你改變了這一個字，也許就不必再向誰求助和徵詢，在你自己心中，就已經有了答案。你真正的決心，無須徵得任何人同意。

每個女人都曾在情愛裡卑微。犯過賤，低過頭，但最終，都必須學會挺起脊梁直立行走。
 
▲▼ 李愛玲《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》，作者李愛玲，大陸知名圖書網站當當網2017年度、2018年度，連續2年「影響力作家」。文章被瘋狂轉發7千萬次、閱讀4億次，單篇按讚高達2千萬次。她擁有心理師專業資格，是兩性作家，職場女性，以及母親。

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