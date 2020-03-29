地球關燈1小時　台南首辦線上直播機關企業疫同響應

▲台南市環保局首度採取臉書線上直播方式，邀集店家一同響應地球關燈日，透過實際行動號召市民共同響應，一起加入減碳愛地球行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應新冠肺炎所造成群聚感染之疑慮，台南市環保局首度採取臉書線上直播方式，邀集店家關掉招牌、櫥窗及裝飾燈一同響應地球關燈日，透過實際行動號召市民共同響應，一起加入減碳愛地球行列。

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市長黃偉哲說，感謝各企業響應地球關燈日，包含台南火車站、遠東百貨股份有限公司台南成功分公司、德安百貨台南店、林百貨、台灣家樂福股份有限公司安平分公司、新營店、仁德店、中華店、中正店、大潤發流通事業股份有限公司佳里店、台南台糖長榮酒店、台南大飯店、和逸台南西門館、台南大億麗緻酒店、夏都富朗飯店、聖禾飯店、FOCUS百貨、南紡購物中心、新光三越西門店、中山店、香格里拉遠東國際大飯店、中華醫事科技大學等許多機關及企業在晚間8時30分共同關閉招牌、櫥窗及裝飾燈1小時，用「行動」響應節能減碳愛地球。

環保局長謝世傑表示，地球一小時（Earth Hour）是全球性節能活動，運用「關燈」這個小動作，引領大眾正視氣候變遷議題，讓更多人省思如何減少消耗能源，共同珍惜環境資源，以「自己的力量」保護地球。黃偉哲市長更親自拍攝影片，帶領市府團隊及各企業共同響應。直播當天晚間9時30分亦由謝世傑局長抽出10位幸運民眾可得百貨公司禮卷等大獎，得獎名單於台南市環保局粉絲專頁街（https://www.facebook.com/tnepb100/）上公告，歡迎市民前往查詢。

依據能源局數據顯示，每人每關一盞螢光燈具（20Wx4螢光燈具）1小時，可省下0.08度電；若全市響應關燈1小時，即可節省超過5萬度用電、減少29公噸二氧化碳排放。顯見只要養成節能習慣，即便是舉手之勞的小動作，也能積沙成塔，節能減碳，保護地球。全球己有超過188個國家、18000個著名地標、上億民眾共同響應，成為全球最受到矚目的節能運動。

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