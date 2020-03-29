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給每任女友一切還是被分手！心理師點破「金錢≠關係」　表達愛有5種方式

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▲分手後絕不復合3星座 。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

▲只是給予，真的就能得到愛情嗎？（圖／翻攝自unsplash、pexels）

文／黃啟團

摘自／寶瓶文化《別人怎麼對你，都是你教的

電視劇《我的前半生》播完後，微信朋友圈、公眾號裡很多人都在分享原著作家亦舒的經典文字。其中，被人按讚、分享最多的當屬喜寶（亦舒另一部小說《喜寶》的女主角）說的這句：「我要很多很多的愛，如果沒有愛，那就給我很多很多的錢。」這句話如今依然被無數女性奉為金句。「要麼給我愛，要麼給我錢，要麼給我滾」這種觀念在某種層面反映了，部分人在感情中會把金錢的給予當作愛對方的方式。其實，不只是女性，大部分男性都有這種心態。

請繼續往下閱讀...

追求金錢和物質，這本沒有錯。但是光有錢真的就夠了嗎？同樣地，只是給予，真的就能得到愛情嗎？

有個叫全岳的學員，在我的課堂上和大家分享過他的困惑。「我交了很多個女朋友，一直不停地換，基本上，每個女朋友相處時間都不長。千萬不要誤會，並不是我花心，因為通常我是被甩的那一個。現在交的這個女朋友也快要分手了。我和她相處的時間最長，我知道她是愛我的，她無條件地包容我的各種缺點，讓我一下子覺得自己很重要。我也非常喜歡她，我恨不得把我擁有的一切都給她。可是她還是要和我分手。我真不知道自己哪裡出了問題。」

「聽起來你挺委屈的，」我好奇地問：「這麼多女朋友都要離開你，她們有沒有一些共同的原因？」

「哦……好像有，她們說我不愛她們，可這怎麼可能呢？我真的是愛她們的啊，特別是現在這個，我什麼都給了她。現在有很多人結婚還婚前財產公證，可是我沒結婚就把所有的財產都交給她管理，我的事業不差，財富不少，她要什麼有什麼，為什麼還說我不愛她？」

他越說越快，越說越急促，好像肚子裡的苦水終於打開了閥門，一定要在這一刻倒完似的。我能聽得出，在他委屈的情緒下面，有不少被壓抑的憤怒。

你的伴侶能感受到你的愛嗎？

「為何我給了你我的所有，你卻仍覺得我不愛你？」這就是全岳內心的喊。在他的世界裡，他認為給予就是愛──或者說，給予是表達愛的最好方式。把最好的都心甘情願地給予對方，這是誰對誰表達愛的方式呢？這是父母對孩子的方式，對嗎？

「全岳，你是不是覺得挺委屈的，你把一切都給了對方，對方仍然抱怨你不愛她。並且這還不是一個人，而是你交往過的女朋友都這樣說，你不覺得奇怪嗎？」

「奇怪啊，我一直都想不通，所以才來找你諮商。」

「在你的前半生，有誰也這樣愛你？他願意把所有給你？」從心理學角度來說，如果一個人在不同的時間、不同的環境、不同的關係中會發生同一類的事情，這叫內在模式。這些模式通常都是從家庭或成長的經歷裡形成的，所以，我想探索一下他這個模式的形成背景。

「我的父母。」他說。我猜得沒錯，果然來自父母。我追問：「你和父母的關係如何？」

「我是跟爺爺奶奶長大的，父母都在外工作，很少回家，我基本見不到他們。但我很感激他們，我知道他們不容易，在外面辛苦工作，供我讀書，自己省吃儉用，把最好的都給了我，沒有他們當年的付出，就沒有我的今天。所以我發誓要讓他們過上好的生活。現在我有錢了，給他們買房、讓他們去旅遊，他們現在生活得不錯。」

「你和他們的關係如何？你還沒回答我的問題。」

「挺好的啊，父母現在很開心，逢人都說我是他們的驕傲，每次回鄉下時，我也覺得很有面子。」

「聽起來，你對關係的解讀就是互相給予。我想知道的是：你跟父母親近嗎？有一些心裡話，你會很渴望跟他們說嗎？」

「唔……你知道，我從小沒跟他們生活在一起，我們沒有多少共同語言，但這不影響我們的關係啊。」

……

接下來的對話，我就不一一描述了。相信大家都看明白了，對全岳來說，錢就是關係，關係就是錢。我對你好，我就給你我的一切；我把一切都給了你，這就是愛你。在成長的過程中，他從與父母的互動中學會了這一點，但也僅僅只有這一點。他沒有體驗過關係中的親密性與複雜性，也暫時還不知道，除了給予，愛還有很多種表達方式。

對全岳來說，有了給予就夠了，因為他從小與父母的關係就是這樣的。但他的女朋友呢？這就遠遠不夠了！因為愛的內涵非常豐富，僅有「給予」的愛太單薄了。

在一段關係中，光有愛是不夠的

在探討婚姻模式的課程中，我經常會問學員兩個問題，現在我想同樣問一下各位讀者：「你愛你的伴侶嗎？」我猜你們的答案是肯定的。

但第二個問題就不一定了，「你的伴侶能感受到你的愛嗎？」我想大多數答案是否定的。

溝通的意義在於對方的回應。每個人都在生命裡追尋有愛的親密關係，渴望擁有愛。但在一段關係中，光有愛是不夠的，我們還要讓對方能感受到你的愛。給予只是愛的表達方式之一。每個人在成長的過程中，或多或少學會了一些愛的表達與接收方式。

除了用自己習慣的方式表達愛之外，我們還要學會用對方能接收的方式去表達，這樣對方才能接收到你的愛。否則，就像你匯款給別人時，如果帳號錯了，就算你把所有的錢都匯了出去，對方也收不到，你的錢只能白白浪費掉了。

美國著名婚姻專家蓋瑞‧巧門博士（Dr. Gary Chapman）認為，表達愛有五種「語言」：

一、言語的表達：對部分人來說，只有說出來的才是愛。沒有說出來，就算你為他付出再多，
他也還是認為你不愛他。

二、高品質的時間：全然在一起的陪伴，全然在一起的相處時光。

三、禮物：透過一些有形的物質去表達愛。

四、服務：透過為對方去做一些事情，透過行動去表達愛。

五、身體的接觸：親吻、擁抱、碰觸、握手、性愛等。

當然，蓋瑞‧巧門博士提出的這五種「語言」未必是全部，但可以作為參考。其實，具體有多少種愛的表達方式並不重要，重要的是，你要找到對方需要的那一種。如果你真的愛對方，你值得為對方這樣做。

如何才能知道對方愛的接收方式？最好的方式就是坦誠溝通。別人怎麼對你都是你教的，只有坦誠地告訴你的愛人，你希望他怎麼對你，他才知道該如何對你，否則，他一輩子只會用他習慣了的方式對你。

當然，我聽過不少女性這樣說：「如果我告訴他，他才這樣做，那就沒意思了。」我想對持有這種想法的朋友說：「如果你不說，那就更沒意思了！就連生你、養你的父母也未必知道你心裡所想，何況是一個跟你的成長背景、經歷、性別都不一樣的人？你不跟他說，他又怎麼會知道你要什麼呢？」

我相信全岳真的愛他的女朋友，他的女朋友也同樣愛他，至少愛的最初是這樣。可惜的是，光有愛是不夠的，還需要有愛的方法、愛的能力。我們要做好某份工作，需要不斷學習，需要擁有一定的工作能力，才能勝任。

愛情也一樣。愛一個人很容易，但與對方長期相處並保持愛的感覺就不容易了，這需要雙方共同學習、不斷成長。愛情是美好的，但缺乏智慧的愛，往往會讓兩個人都受到傷害。但願有越來越多的人開始意識到這一點，開始願意為愛成長。

★本文摘自寶瓶文化出版《別人怎麼對你，都是你教的》，作者黃啟團，擁有20多年資歷的黃啟團是重量級心理學導師，人稱「團長」，3千多萬用戶「壹心理」聯合創辦人。「任何一段糟糕的關係，必有你的一份功勞。」「如果在你的身上，同樣狀況一再發生，要留心：這可能就是你的「內在模式」。

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