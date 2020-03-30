蔡英文肯定口罩國家隊是防疫功臣　任務結束後仍需維持完整供應鏈

▲蔡英文總統聽取敏成公司董事長古思明說明不織布特性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情全球延燒，蔡英文總統30日視察桃園市敏成公司，了解醫用口罩核心原料熔噴技術不織布生產流程，蔡英文肯定口罩防疫國家隊表現可圈可點，也成為國際間經典防疫功臣；防疫任務結束後，政府將維持國內口罩供應鏈，未來包含醫療院所、國軍營隊與機構等，都研議採用台灣製口罩，希望國內能掌握防疫物資自主生產的能力。

蔡英文30日上午在市長鄭文燦、經濟部長沈榮津、敏盛醫療集團總裁楊敏盛、敏成公司董事長古思明等人陪同下視察敏成公司製作不織布醫用口罩流程。

蔡英文表示，防疫期間，政府與民間是合作緊密的夥伴關係，不僅超前部署口罩需求，從每日生產幾百萬片到千萬片，持續挑戰日產1千5百萬、甚至2千萬片目標，不僅滿足國內防疫物資需求，也展現國家團隊的韌性，不斷突破障礙與挑戰能力的極限，她感謝敏成公司以國家防疫、國人健康為優先，體現無私奉獻精神。

蔡總統指出，疫情尚未結束，政府將持續投入防疫工作，期盼民間與政府繼續團結，協助國家安然度過這次疫情的挑戰，這段期間她走過頂尖口罩製造和設備廠，敏成生產口罩最核心防的材料熔噴不織布，董事長古思明在簡報中做得非常好，最後建議也是政府要做到的，防疫任務結束後，仍要維持口罩國家隊，成員不只是終端供應鏈，所有成員都要納入加進來維持優質供應鏈，政府將盤點公共部門與醫療衛生部門需求，包括醫療院所、國軍營隊、機構等等需求，都可研議採用國家隊台灣製口罩，政府也要掌握防疫物資自主生產的能力。

▲蔡英文總統與桃園市長鄭文燦參訪敏成公司製造口罩流程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文感謝敏成公司手上滿滿的國外訂單，但一切以國家防疫、國人健康為優先奉獻，提醒國人疫情尚未結束，政府將持續全心全意投入防疫工作，期盼民間與政府繼續團結一起，協助國家安然度過這次疫情的挑戰。

鄭文燦說，隨著國內疫情爆發，敏成公司從1月底至今，生產線24小時運作，產能全開，協助生產口罩關鍵過濾材質「熔噴不織布」，期間不斷有國外企業提出包廠包線契約，但敏成都回絕，將每日生產量全數提供國內使用，充分展現企業社會責任。

經濟部長沈榮津強調，國內新冠肺炎疫情剛爆發時，財團法人紡織產業綜合研究所即協助盤點口罩原料現況，邀集口罩生產鏈企業研商，希望攜手達成「穩量、穩價」目標，讓國人能以合理價格購買防疫口罩，其中醫療用口罩最關鍵材質就是「熔噴不織布」，敏成公司多年來堅持創新研發工作，在這次疫情中，就扮演重要的防疫角色，成為政府堅強的後盾。

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