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桃園槍毒通緝犯湖口現蹤　遭警壓制還想開槍！子彈已上膛

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▲桃園市警局龍潭分局專案小組人員28日深夜越區新竹縣逮捕強盜通緝犯劉姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龍潭分局專案小組人員28日深夜越區新竹縣逮捕強盜通緝犯劉姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子因強盜與毒品案遭通緝，龍潭警分局接獲線報後成立專案小組追緝，28日掌握劉在新竹縣湖口地區現身，專案小組晚間在劉出入大樓埋伏，見劉現身後立即壓制，但劉極力反抗並持槍想對員警開槍，所幸被及時制伏，起出子彈已上膛改造手槍，在其住處起出微量一、二級毒品等證物，全案依依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送檢方歸案。

龍潭警方指出，偵查隊日前接獲線報，40歲的劉姓男子平時居無定所，有吸食毒品習性並擁槍自重，長在桃園市與新竹縣一帶交易毒品，警方組成專案小組佈線跟監，28日接獲情資顯示劉男在新竹縣湖口地區欲進行毒品交易，龍潭警分局長蕭欽杰率領偵查隊小隊長陳俊廷等專案小組，並向市警局申請保安大隊特勤警力支援，以優勢警力全副武裝共同前往查緝。

▲桃園市警局龍潭警方28日深夜在新竹縣湖口區民宅逮捕劉姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龍潭警方28日深夜在新竹縣湖口區民宅逮捕劉姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

28日晚間專案小組警力在新竹縣湖口地區某大樓劉之女友租屋處埋伏，發現劉駕駛小客車返回，員警趁其未注意之際突然一擁而上壓制在地，劉雖極力反抗並欲持改造手槍反擊，但被優勢警力制服劉男，現場查獲改造槍枝（已上膛）與子彈17顆等證物，隨後返回劉男女有租屋處再起出一、二級毒品等證物。

▲桃園市警局龍潭分局起出劉姓男子所有改早手槍、子彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龍潭分局起出劉姓男子所有改造手槍、子彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，劉男因強盜、毒品等案被通緝，於28日下午外出購物並與友人相約見面，事後欲返回大樓租屋住處，雖知警方已掌握行蹤全程跟監，但劉男生性多疑，開車返回住處前在附近不斷繞路，員警考量劉男可能攜帶槍枝在身，若直接在道路上逮捕恐危及路人安全，所以才在晚間埋伏，見劉男現身通報專案小組順利逮捕，目前持續追查劉男擁有改造槍彈與毒品來源。

龍潭分局長蕭欽杰表示，本局迅速偵破槍毒案，已為社會剷除一毒瘤，掃蕩槍毒維護社會治安，警方責無旁貸，籲請民眾若發現不法情事，應即離開並就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。

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