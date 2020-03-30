網咖工讀生慘被刺殺傳靈異！玩家見他上線卻不打怪　託夢家人：我已經那個了

▲桃園網咖19歲劉姓工讀生命案，死者爸爸與姐姐說，死者往生隔日曾託夢家人，「我已經那個了。」（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區網咖劉姓工讀生命案，桃園檢警30日相驗解剖釐清死因，死者姐姐透露，29日整理弟弟遺物時，想從弟弟電腦找尋蛛絲馬跡，但網路玩家卻透露，死者29日曾上線過，玩家詢問為何不玩時，死者隨即下線，姊姊質疑，弟弟個人電腦電源線早已拔除，電腦密碼只有弟弟知道，家人根本無從查起；家人還透露死者曾託夢，家人詢問是否要上班？弟弟卻說，我已經那個了…，隨即消失家人就醒來。

檢警指出，19歲的劉姓工讀生27日深夜在平鎮區上班途中遭35歲的網咖熟客蘇姓男子強盜未遂，蘇持水果刀刺中劉胸口，劉被刺後嚇了一跳，轉身往家裡逃跑，路人發現劉混身是血倒在路中趕緊報警處理，消防人員趕抵後一度以為是車禍案件，但看見劉胸口大量血跡，趕緊送醫急救，但到院前已無呼吸心跳，蘇男行兇後還回到網咖整理衣物，隨後向平鎮警方自首，當晚被桃園地院裁定羈押但未禁見，從偵辦到羈押僅21小時。

死者姊姊指出，弟弟28日凌晨被刺身亡，她想開啟弟弟個人電腦了解是否生前曾與兇嫌有相過節，但因弟弟電腦密碼無法解開作罷，後來到弟弟常玩的網路遊戲裡詢問玩家，是否知道弟弟帳號密碼，其中一位香港玩家說，29日凌晨死者曾上線，另一位台灣玩家也說，曾看到死者上線但沒有玩，他們詢問為何不玩呢？但死者很快就下線，也不知道為什麼，直到姊姊詢問才知道死者已經往生；但是弟弟的個人電腦電源線早就被拔除，為何還能上線？難道真是靈異事件，家人很不解，不清楚弟弟想表達什麼？

▲桃園網咖19歲劉姓工讀生命案，死者阿嬤在孫女攙扶下走向中殯停屍間。（圖／記者沈繼昌攝）

死者姊姊還說，她的丈夫29日晚間曾夢到死者穿著上班衣服，他問是否準備要上班呢？但死者只說「我已經那個了…」隨即消失，丈夫隨即驚醒，也告訴爸爸，爸爸根據兒子平日口吻確認，兒子個性內性且話不多，夢境中說的話確實與生前一樣，可能兒子想說甚麼卻沒機會說。

死者爸爸30日還帶著兒子生前最喜歡穿的衣物準備給他換上，在人生最後路程穿上最喜歡的衣服走完，爸爸難過得地說，兒子很節儉，平常捨不得買衣服，即使上班了還是只穿這幾件衣服褲子，阿嬤也說，會讓心肝寶貝孫子穿得漂亮走完這一程。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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