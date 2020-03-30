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影／19歲兒遭「網咖熟客」刺胸...家門前50米倒下　父淚訴：一句道歉都沒有　

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區家網咖27日深夜發生準備上大夜班的劉姓工讀生，在上班途中遭蘇姓男子持刀刺殺胸口處致死，桃檢30日下午相驗解剖釐清死因，劉姓工讀生父親痛訴兒子被刺殺後還跑回家中，但在距離家門前50公尺處不支倒下，他獲悉後趕往現場只看到兒子冷冰冰的屍體，連送他就醫機會都沒有，兇嫌與其家人至今一句道歉都沒有，他懇求檢警還他們一個公道。

▲桃檢30日在中壢殯儀館相驗平鎮區網咖19歲劉姓工讀生命案，家人在停屍間等著見遺體。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃檢30日在中壢殯儀館相驗平鎮區網咖19歲劉姓工讀生命案，家人在停屍間等著見遺體。（圖／記者沈繼昌攝）

檢警調查，19歲的劉姓工讀生27日深夜上班途中遭35歲的網咖熟客蘇姓男子強盜未遂，持水果刀刺中胸口處，劉姓工讀生被刺後嚇了一跳，轉身往家裡逃跑，路人發現劉倒在路當中，混身是血趕緊報警處理，消防人員趕抵後一度以為是車禍案件，但看見劉胸口有大量血跡，趕緊送醫急救，但到院前已無呼吸心跳，蘇男行兇後還回到網咖整理衣物，隨後向平鎮警方自首，還自稱是網咖熟客，桃檢依殺人罪嫌向地院聲請羈押，桃園地院28日晚間以蘇男恐有逃亡、湮滅證據之虞裁定羈押，但未禁見。

▲桃檢30日在中壢殯儀館相驗平鎮區網咖19歲劉姓工讀生命案，死者阿嬤在孫女陪同下徐步邁向中殯停屍間。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃檢30日在中壢殯儀館相驗平鎮區網咖19歲劉姓工讀生命案，死者阿嬤在孫女陪同下徐步邁向中殯停屍間。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢檢察官30日下午在中壢殯儀館為劉姓工讀生相驗解剖釐清死因，死者家人在中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君與律師陪同下抵達中殯，死者父親痛哭失聲說，案發當天接到女兒電話說弟弟在家門前出車禍了，他趕緊出門、看到救護車在急救，原本以為兒子車禍，但發現兒子胸前一大片血跡，還搞不清楚怎麼回事，兒子被送醫急救後還是宣告不治，後來醫院說，不是車禍死亡是被利刃刺死的，他才知道兒子被殺。

▲桃檢30日在中壢殯儀館相驗平鎮區網咖19歲劉姓工讀生命案，劉父痛哭兒子在家門前倒下，連救他的機會都沒有。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃檢30日在中壢殯儀館相驗平鎮區網咖19歲劉姓工讀生命案，劉父痛哭兒子在家門前倒下，連救他的機會都沒有。（圖／記者沈繼昌攝）

死者父親說，警方後來提供監視畫面，發現兒子被刺殺後往家裡逃跑，但疑因大量失血體力不支，在距離家門前50公尺前倒下，他臨死前只想到回家找家人，但沒撐到家前就不支倒地，他看到兒子最後一面卻是冰冷屍體；最令人憤恨的是，兇嫌與其家人至今沒給他們一個最起碼的道歉與說法，兒子非常上進，好不容易走出失學陰霾，願意工作自學念書，結果卻碰到這個死劫，讓他情何以堪。

死者姐姐也說，案發當天覺得弟弟怎麼會遲到，他上班以來從未遲到過，剛好聽到網咖外面有吵雜聲音，她外出查看，看到救護車在急救，原本以為是車禍，也擔心被急救的人是弟弟，結果她看到弟弟蒼白的臉龐，胸口處一片血跡，她嚇哭了，趕緊打電話給爸爸，這一幕至今讓她難以釋懷。

死者姊姊還說，弟弟走出被霸凌陰霾，很努力自學日文與俄文，其中日文部分已通過四級，有資格可以勝任日文翻譯了，家人都為弟弟的努力感到自豪，但居然被網咖熟客一刀刺死了，家人都為這個結果感到無法接受，希望司法能還給家人一個公道。

王薇君也說，協會已委託兩名律師義務幫忙劉家處理善後與法律相關問題，這孩子還年輕也很上進，才19歲就因為意外結束人生，她明瞭家人痛苦，會盡一切努力幫忙劉家度過難關。

►我該答應女友嗎？

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