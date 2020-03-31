憂4月成破口！醫：「17年前SARS防疫崩潰」就在此時…揮之不去的夢魘

▲兒童急診科醫師謝宗學擔心清明節假期過後，防疫會出現破口。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣昨(30)日累計確診306例、5死亡，多數為境外移入確診個案。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今(31)日在《Dr. E 小兒急診室日誌》臉書上發文指出，17年前「SARS防疫崩潰」與「和平醫院封院」就發生在4月清明節假期過後，揮之不去的夢魘，讓他恐懼4月的到來。

「你的歲月靜好，不過是有人替你負重前行！」謝宗學表示，從無法確定傳染源的武漢肺炎確診病例案268被公布開始，「上個週末到現在我手邊的醫療群組每天訊息多到爆炸，討論的範圍從採檢的條件、分流分艙機制，到爆發大規模社區疫情時病室的安排分配、醫療物資的統合，全台醫事人員無一不為可能發生的海嘯準備。」

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▲謝宗學呼籲民眾待在家裡，共同努力。（圖／截自Dr. E 小兒急診室日誌）

謝宗學指出，中央疫情指揮中心不分平日假日，每天準時下午2點向國人報告最新的疫情變化和宣導最新的政策，背後更有無數防疫團隊人員不分晝夜工作，確保政策順利運轉。

「17年前SARS防疫崩潰與和平醫院封院就發生在4月清明節假期過後，揮之不去的夢靨，讓我恐懼4月的到來。」謝宗學提醒，過去，只要超過3天連續假期結束，一星期內小兒急診室常呈現爆滿狀態，人潮的聚集和流動，讓兒童感染疾病的機率大增。清明連假和228不同的是「境外移入」確定病例大幅增加，強調「現在的環境比那個時候險峻多了。」

面對即將來臨的清明連假，謝宗學再次呼籲民眾，「醫護人員站在第一線守護家園，希望大家可以待在家裡，共同努力，一起為台灣加油。」